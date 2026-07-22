"Кремль будет в восторге": Борис Джонсон обвинил нового главу МИД Великобритании в "помощи" Путину

Бывший премьер-министр Великобритании и сторонник Украины Борис Джонсон резко отреагировал на назначение Эда Милибэнда новым министром иностранных дел страны. Он заявил, что действия нового главы МИД способствовали вторжению РФ в Украину.

После назначения Милибэнда на эту должность в новом правительстве премьер-министра Энди Бернема Джонсон назвал это "ужасным выбором". Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на социальные сети бывшего главы британского правительства.

Комментируя это назначение, Джонсон опубликовал в сети X статью "Нет худшего кандидата на пост министра иностранных дел, чем Эд Милибэнд". В посте он также объяснил, почему так считает, упомянув о российско-украинской войне.

"Это верно. Неспособность противостоять Асаду (бывший сирийский диктатор Башар Асад — прим. ред.) — в чём Милибэнд несёт значительную долю вины — непосредственно привела к первому вторжению Путина в Украину. Ужасный выбор на пост министра иностранных дел. Кремль будет в восторге", — отметил политик.

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Издание отметило, что назначение Милибэнда разжигает споры по поводу его противодействия военным действиям Великобритании в 2013 году против Асада в связи с применением химического оружия против собственного народа. Тогдашний лидер Лейбористской партии приказал депутатам голосовать против присоединения к США в вопросе уничтожения сирийских запасов химического оружия, которое применялось против гражданского населения. В итоге бездействие Великобритании впоследствии сорвало план президента Барака Обамы по вмешательству в Сирии, а администрация США возложила ответственность за это на парламент.

Впоследствии Милибэнда обвинили в том, что своей деятельностью в Палате общин он якобы подтолкнул Россию к аннексии Крыма год спустя.

Новый министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд Фото: The Independent

Борис Джонсон — не единственный, кто критиковал Милибэнда за "потакание" РФ. Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг несколько лет назад заявил, что "нерешительность этой страны и США создала вакуум, в который ворвалась РФ и благодаря которому Асад оставался у власти гораздо дольше".

Неоднозначные действия нового главы МИД в прошлом уже вызывали беспокойство в Белом доме после его нового назначения, сообщили журналистам источники, осведомленные об этом вопросе.

Стоит отметить, что Эд Милибэнд уже успел 21 июля провести свой первый разговор в новой должности с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе беседы он "подчеркнул непоколебимую и решительную поддержку народа Украины со стороны Великобритании". Они также обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества, продолжение военной помощи Украине и усиление давления на РФ.

Напомним, на днях газета The Guardian рассказала о том, каким было первое заявление Энди Бернема на посту премьер-министра Великобритании.

Ранее Кир Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании.