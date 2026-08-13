Еще одна категория мужчин может получить бронь: кого предлагают освободить от мобилизации

На правительственном портале электронных петиций было зарегистрировано обращение с предложением предоставить адвокатам право на отсрочку от мобилизации.

Петиция № 41/010625-26эп была обнародована 12 августа.

Ее автор предлагает отнести адвокатов, имеющих действующее свидетельство и внесенных в Единый реестр адвокатов Украины, к категории военнообязанных, подлежащих бронированию.

Автор петиции отмечает, что у судей и прокуроров уже есть предусмотренные законом механизмы освобождения от мобилизации или бронирования. В то же время адвокаты, являющиеся процессуально равноправной стороной в судебных процессах, в соответствующий перечень не включены.

Текст петиции Фото: Скриншот

В петиции также предлагается ввести упрощенный порядок оформления бронирования через Совет адвокатов Украины и квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры. Отдельный механизм хотят предусмотреть для адвокатов, осуществляющих защиту по назначению в системе бесплатной вторичной правовой помощи.

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Автор обращения считает, что мобилизация адвокатов может лишить граждан доступа к юридической помощи по уголовным, административным и гражданским делам, а также при обжаловании решений территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По состоянию на 13 августа петиция собрала 103 подписи из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей начался 12 августа, до его завершения осталось 91 день.

Ранее в Украине была зарегистрирована петиция с требованием отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения подчеркивает, что популярность, профессия или работа в сфере культуры не должны автоматически давать право на отсрочку.

Еще одна петиция на сайте Кабинета Министров предлагает изменить порядок мобилизации граждан, включенных в резерв. Ее автор считает, что в первую очередь следует призывать людей с военным опытом и тех, кто уже принимал военную присягу. В то же время она предлагает оставить отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.