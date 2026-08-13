Ще одна категорія чоловіків може отримати бронь: кого пропонують звільнити від мобілізації

На урядовому порталі електронних петицій зареєстрували звернення з пропозицією надати адвокатам право на бронювання від мобілізації.

Петицію №41/010625-26еп оприлюднили 12 серпня.

Її автор пропонує включити адвокатів із чинним свідоцтвом та внесених до Єдиного реєстру адвокатів України до категорій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Автор петиції зазначає, що судді та прокурори вже мають передбачені законом механізми звільнення від мобілізації або бронювання. Водночас адвокати, які є процесуально рівноправною стороною у судових процесах, до відповідного переліку не включені.

Текст петиції Фото: Скриншот

У петиції пропонують також запровадити спрощений порядок оформлення бронювання через Раду адвокатів України та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Окремий механізм хочуть передбачити для адвокатів, які здійснюють захист за призначенням у системі безоплатної вторинної правової допомоги.

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Автор звернення вважає, що мобілізація адвокатів може позбавити громадян доступу до правничої допомоги у кримінальних, адміністративних і цивільних справах, а також під час оскарження рішень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Станом на 13 серпня петиція зібрала 103 підписи з необхідних 25 тисяч. Збір підписів розпочався 12 серпня, до його завершення залишився 91 день.

Раніше в Україні зареєстрували петицію з вимогою скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших представників шоубізнесу. Автор звернення наголошує, що популярність, професія або робота у сфері культури не мають автоматично давати право на бронювання.

Ще одна петиція на сайті Кабінету Міністрів пропонує змінити порядок мобілізації заброньованих громадян. Її авторка вважає, що насамперед варто призивати людей із військовим досвідом та тих, хто вже складав військову присягу. Водночас вона пропонує залишити відстрочку для батьків неповнолітніх дітей.