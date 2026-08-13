РФ вернула в Украину тела 261 погибшего: что сейчас выясняют

В Украину были возвращены тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Там отметили, что репатриационные мероприятия были проведены при совместном участии украинских государственных структур.

Тела будут переданы для проведения необходимых процедур. Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут идентификацию погибших.

В Координационном штабе не уточнили, из каких направлений и воинских частей были погибшие. Их принадлежность будет установлена в ходе идентификации.

К репатриации присоединились Координационный штаб, Объединенный центр при СБУ, Вооруженные Силы Украины, МВД, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариат уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры сектора безопасности и обороны.

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В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие и поддержку репатриационных мероприятий.

Перевозку тел в специализированные государственные учреждения и их передачу правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам обеспечивает личный состав Объединенного центра по обеспечению мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству ВСУ.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия затягивает процесс обмена военнопленными, а затем обвиняет в этом Украину. По его словам, в ходе подготовки обмена в формате "1000 на 1000" украинская сторона выполнила все необходимые процедуры и была готова провести его в кратчайшие сроки.

Лубинец также подверг критике Международный комитет Красного Креста за недостаточную активность в реагировании на случаи пыток украинских военнопленных в России. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо поднимать на международном уровне.

5 июня Украина и Россия провели обмен в формате 185 на 185. Тогда домой также вернулся один гражданский. Среди освобожденных были военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, большинство из которых находились в плену с 2022 года, в частности защитники Мариуполя и "Азовстали".