РФ повернула в Україну тіла 261 загиблого: що зараз з'ясовують

В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Там зазначили, що репатріаційні заходи провели за спільної роботи українських державних структур.

Тіла передадуть для проведення необхідних процедур. Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть ідентифікацію загиблих.

У Координаційному штабі не уточнили, з яких напрямків та військових підрозділів були загиблі. Їхню належність мають встановити під час ідентифікації.

До репатріації долучилися Координаційний штаб, Об’єднаний центр при СБУ, Збройні Сили України, МВС, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони.

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У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку репатріаційних заходів.

Перевезення тіл до спеціалізованих державних установ і їхню передачу правоохоронцям та судово-медичним експертам забезпечує особовий склад Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що Росія затягує процес обміну військовополоненими, а згодом звинувачує в цьому Україну. За його словами, під час підготовки обміну у форматі “1000 на 1000” українська сторона виконала всі необхідні процедури та була готова провести його у найкоротші строки.

Лубінець також критикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатню активність у реагуванні на випадки катувань українських військовополонених у Росії. Він наголошував, що це питання потрібно порушувати на міжнародному рівні.

5 червня Україна та Росія провели обмін у форматі 185 на 185. Тоді додому також повернувся один цивільний. Серед звільнених були військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року, зокрема захисники Маріуполя та “Азовсталі”.