ВСУ полностью освободили Днепропетровскую область: россияне говорят о "жесте доброй воли" (фото)
Украинские военные полностью вытеснили российские войска за пределы административной границы Днепропетровской области. На данный момент Генштаб ВСУ официально не подтверждает эту информацию.
В то же время россияне жалуются, что отступили, якобы "временно ушли", из-за ошибок командования. Об успехе Сил обороны сообщает украинский военный с позывным "Балу".
"Днепропетровская область освобождена от п***расов!" — написал военный.
Впоследствии военный добавил, что не писал об освобождении Днепропетровской области "после прочтения каналов Ипсо". Он просит "экспертов" не задавать неуместных вопросов.
"Точно не написал про Днепропетровскую область после прочтения канала "Ипсош". Что это за чушь (ребята, а кто это сказал, и откуда информация)?", — отметил военный "Балу".
В то же время на момент публикации материала Генштаб ВСУ официально не сообщает о таких успехах Сил обороны.
Реакция россиян: говорят о новом "жесте доброй воли"
В то же время "Балу" привёл реакцию одного из Z-пабликов, который заявил о "временном выходе" ВС РФ из Днепропетровской области. В посте провоенного канала указано, что основная вина за провал лежит на Генштабе ВС РФ и группировке российских войск "Восток".
"Кто в этом виноват??? Отвечаем: бестолковое командование нашего ГШ и непосредственно группировка войск "Восток". Причины: все имеющиеся резервы были переброшены на освобождение "ДНР", — говорится в посте.
По словам Z-паблика, в настоящее время у россиян нет "других резервов", а Генштаб ВС РФ не смог "накопить и передать резервы" из-за сокращения числа призывников по контракту. В то же время группировка войск ВС РФ "Восток" провалила этот участок фронта из-за "неспособности перейти к обороне из-за отсутствия резервов", говорится в паблике.
В ответ на это украинский военный сделал скриншот поста российского военного и иронично высмеял россиян: "Ну, не вышли, а получили п**ды". Таким образом военный напомнил этой фразой известное заявление, которое сказал украинский генерал полиции Евгений Жуков во время освобождения Киевской области в 2022 году.
Ранее Фокус сообщал о том, как РФ применила новые авиабомбы в Днепропетровской области. Новый тип боеприпасов с задержкой детонации создает дополнительную опасность для гражданского населения и людей, участвующих в эвакуации.
Впоследствии стало известно об успехах ВСУ на юге Украины на Александровском направлении. Силы обороны освободили 19 населенных пунктов и отбросили противника из 6 сел в ходе контрнаступления, проводившегося в течение последних месяцев.