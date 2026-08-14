ВСУ полностью освободили Днепропетровскую область: россияне говорят о "жесте доброй воли" (фото)

Украинские военные полностью вытеснили российские войска за пределы административной границы Днепропетровской области. На данный момент Генштаб ВСУ официально не подтверждает эту информацию.

В то же время россияне жалуются, что отступили, якобы "временно ушли", из-за ошибок командования. Об успехе Сил обороны сообщает украинский военный с позывным "Балу".

"Днепропетровская область освобождена от п***расов!" — написал военный.

Впоследствии военный добавил, что не писал об освобождении Днепропетровской области "после прочтения каналов Ипсо". Он просит "экспертов" не задавать неуместных вопросов.

Военный "Балу" сообщил о полном освобождении Днепропетровской области от войск РФ Фото: Балу HUB

"Точно не написал про Днепропетровскую область после прочтения канала "Ипсош". Что это за чушь (ребята, а кто это сказал, и откуда информация)?", — отметил военный "Балу".

В то же время на момент публикации материала Генштаб ВСУ официально не сообщает о таких успехах Сил обороны.

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Реакция россиян: говорят о новом "жесте доброй воли"

В то же время "Балу" привёл реакцию одного из Z-пабликов, который заявил о "временном выходе" ВС РФ из Днепропетровской области. В посте провоенного канала указано, что основная вина за провал лежит на Генштабе ВС РФ и группировке российских войск "Восток".

"Кто в этом виноват??? Отвечаем: бестолковое командование нашего ГШ и непосредственно группировка войск "Восток". Причины: все имеющиеся резервы были переброшены на освобождение "ДНР", — говорится в посте.

Россияне назвали ряд причин провала в Днепропетровской области Фото: скриншот

По словам Z-паблика, в настоящее время у россиян нет "других резервов", а Генштаб ВС РФ не смог "накопить и передать резервы" из-за сокращения числа призывников по контракту. В то же время группировка войск ВС РФ "Восток" провалила этот участок фронта из-за "неспособности перейти к обороне из-за отсутствия резервов", говорится в паблике.

В ответ на это украинский военный сделал скриншот поста российского военного и иронично высмеял россиян: "Ну, не вышли, а получили п**ды". Таким образом военный напомнил этой фразой известное заявление, которое сказал украинский генерал полиции Евгений Жуков во время освобождения Киевской области в 2022 году.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ применила новые авиабомбы в Днепропетровской области. Новый тип боеприпасов с задержкой детонации создает дополнительную опасность для гражданского населения и людей, участвующих в эвакуации.

Впоследствии стало известно об успехах ВСУ на юге Украины на Александровском направлении. Силы обороны освободили 19 населенных пунктов и отбросили противника из 6 сел в ходе контрнаступления, проводившегося в течение последних месяцев.