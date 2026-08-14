ЗСУ повністю звільнили Дніпропетровську область: росіяни говорять про "жест доброї волі" (фото)

Українські військові повністю вибили російські війська за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області. Наразі Генштаб ЗСУ офіційно не підтверджує цієї інформації.

В той самий час росіяни скаржаться, що відійшли начебто "тимчасово вийшли" через помилки командування. Про успіх Сил оборони повідомляє український військовий з позивним "Балу".

"Дніпропетровська область звільнена від п***расів!" — написав військовий.

Згодом військовий додав, що не написав про звільнення Дніпропетровщини після "після прочитання іпсошного каналу". Він просить "експертів" не задавати недоречних питань.

Військовий "Балу" повідомив про повне звільнення Дніпропетровської області від військ РФ Фото: Балу HUB

"Точно за Дніпропетровщину не написав після прочитання іпсошного каналу. Як вже ця кумаре херня ( пруви, а хто сказав, а звідки інфа)", — вказав військовий "Балу".

Водночас наразі Генштаб ЗСУ на момент публікації матеріалу не повідомляє про успіхи Сил оборони.

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Водночас "Балу" виставив реакцію одного з Z-пабліків, який заявив про "тимчасовий вихід" ЗС РФ із Дніпропетровської області. У дописі провоєнного каналу РФ вказано, що ключову провину за провал лягає на плечі Генштабу ЗС РФ та угрупування російський військ "Восток".

"Хто у цьому винен??? Відповідаємо: некомпетентне командування нашого Генерального штабу та безпосередньо угруповання військ "Восток". Причини: усі наявні резерви були перекинуті на звільнення "ДНР", — йдеться в дописі.

Росіяни вказали низку причин провалу в Дніпропетровській області Фото: скриншот

За словами Z-пабліка, наразі росіяни не мають "інших резервів", а Генштаб ЗС РФ не зміг "накопичити та передати резерви" через падіння кількості набору контрактників. Водночас угрупування військ ЗС РФ "Восток" провалило цю ділянку фронту через "нездатність перейти до оборони через відсутність резервів".

У відповідь на це український військовий зробив скриншот допису російського військового та іронічно висміяв росіян: "Ну не вийшлі, а получили п*зди". Так військовик нагадав цю фразу, яку сказав український генерал поліції Євгеній Жуков під час звільнення Київщини 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ застосувала нові авіабомби на Дніпропетровщині. Новий тип боєприпасів із затримкою детонації створює додаткову небезпеку для цивільних і людей, які проводять евакуацію.

Згодом стало відомо про успіхи ЗСУ на півдні України на Олександрівському напрямку. Сили оборони звільнили 19 населених пунктів і відкинули противника із 6 сіл в ході контрнаступу впродовж останніх місяців.