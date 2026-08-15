Рекомендуют избегать поездок железной дорогой: Германия предупредила граждан об опасности в Украине

Германия предупредила своих граждан об опасности пребывания в Украине. В частности, в министерстве иностранных дел посоветовали избегать поездок на поездах накануне 24 августа.

Граждане ФРГ получили обновленные рекомендации по безопасности при посещении Киева в преддверии Дня независимости Украины. Рекомендации были обнародованы Министерством иностранных дел Германии.

В частности, немцам, находящимся в Украине, рекомендовали воздерживаться от поездок на поезде накануне Дня независимости Украины 24 августа.

Как подчеркнули в министерстве иностранных дел, российские удары ракетами и беспилотниками наносятся почти ежедневно, и от атак могут пострадать все регионы страны. Однако в преддверии государственного праздника вероятно усиление ударов по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре, а также по транспортным узлам.

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Отметим, что предупреждение немецких дипломатов прозвучало после публикации американского Института изучения войны (ISW) 8 августа. Подчеркивалось, что, согласно данным разведки США, накануне Дня независимости Россия готовится провести масштабную ударную кампанию против энергетической инфраструктуры в Киеве и может задействовать свой стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб.

Напомним, 9 августа россияне нанесли удар по предприятию Kromberg & Schubert в Житомире. Работа этого бюджетобразующего предприятия с немецким капиталом была временно приостановлена, поскольку производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения.

Также Фокус сообщал, что в аэропорту немецкого Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон с взрывным устройством. Беспилотник принадлежал российским спецслужбам.