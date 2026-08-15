Радять уникати поїздок залізницею: Німеччина попередила громадян про небезпеку в Україні

Німеччина попередила співгромадян про небезпеку перебування в Україні. Зокрема, у дипломатичному відомстві порадили уникати залізничного транспорту напередодні 24 серпня.

Громадяни ФРН отримали оновлені рекомендації з безпеки при відвідування Києва напередодні Дня незалежності України. Настанови оприлюднило міністерство закордонних справ Німеччини.

Серед іншого, німцям, які перебувають в Україні, порекомендували уникати поїздок залізницею напередодні Дня незалежності України 24 серпня.

Як наголосили у зовнішньополітичному відомстві, російські удари ракетами та безпілотниками відбуваються майже щодня й постраждати від атак можуть всі регіони країни. Але напередодні державного свята ймовірне посилення ударів по українських цивільній та енергетичній інфраструктурі, а також транспортних вузлах.

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Зазначимо, що попередження німецьких дипломатів прозвучало після інформації американського Інституту вивчення війни (ISW) 8 серпня. Наголошувалося, що згідно з даними розвідки США, напередодні Дня незалежності Росія готується провести масштабну ударну кампанію проти енергетичної інфраструктури в Києві та може використати свій стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди.

Нагадаємо, 9 серпня росіяни завдали удару по підприємству Kromberg & Schubert у Житомирі. Робота бюджетоутворюючого підприємства з німецьким капіталом була тимчасово припинена, оскільки виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження.

Також Фокус писав, що в аеропорту німецького Лейпцига біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із вибуховим пристроєм. Безпілотник належав російським спецслужбам.