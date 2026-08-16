РФ построила в дронопорте "Цимбулова" 16 пусковых установок для реактивных БПЛА — OSINT (спутниковые снимки)

РФ активно внедряет использование реактивных дронов на крупнейшем дронопорте "Цимбулова" (Орловская область, Россия). Осинтеры получили спутниковые снимки, отражающие изменения в этом месте запуска дронов за месяц.

В мониторинговом паблике проанализировали изменения и имеющиеся возможности дронопорта за последнее время. Об этом сообщает канал "Стратегическая авиация", который занимается мониторингом стратегической авиации РФ, запусков ударных БПЛА и баллистики.

Спутниковые снимки дронопорта РФ "Цимбулова" в Орловской области Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

На снимках, как сообщают осентеры, было обнаружено 16 пусковых площадок для запуска реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5". Специалисты в течение месяца (с 10 июля по 16 августа) отслеживали изменения в этом дронопорте, связанные со строительством соответствующей инфраструктуры.

Спутниковые снимки дронопорта РФ "Цимбулова" в Орловской области Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

"За месяц все 16 пусковых установок для реактивных дронов были развернуты, а именно — 10 пусковых установок для БПЛА "Герань-5" и 6 пусковых установок для БПЛА "Герань-4", — указано в сообщении.

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Спутниковые снимки дронопорта РФ "Цимбулова" в Орловской области Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Представители проекта "Стратегическая авиация" отмечают, что на спутниковых снимках дронопорта обнаружили готовые к запуску 37 реактивных БПЛА "Герань-5", 8 реактивных БПЛА "Герань-4" и 56 ударных БПЛА "Герань-2". Также на снимках обнаружено большое поле с солнечными панелями, предназначенное для обеспечения работы дронопорта.

Спутниковые снимки дронопорта РФ "Цимбулова" в Орловской области Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

"Россияне начали использовать солнечные панели на территории дронопорта для дополнительного питания оборудования связи, метеостанций и систем наведения БПЛА, что позволяет защитить базу от последствий возможных отключений электроэнергии. Всего на территории дронопорта установлено почти сотня таких панелей", — отмечают наблюдатели.

Спутниковые снимки дронопорта РФ "Цимбулова" в Орловской области

Кроме того, наблюдатели отмечают продолжение активного строительства в западной части дронопорта. Там россияне продолжают возводить большие и малые склады для хранения ударных БПЛА.

Спутниковые снимки дронопорта РФ "Цимбулова" в Орловской области Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

"Темпы строительства несколько снизились, однако количество применяемых реактивных БПЛА продолжает бить рекорды", — отмечают в своём посте представители канала "Стратегическая авиация".

Спутниковые снимки дронопорта РФ "Цимбулова" в Орловской области Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

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Впоследствии стало известно, как ВСУ будут сбивать реактивные "Шахеды". Среди прочего, появится платформа, способная разгоняться до 500–700 км/ч, а также будут усилены возможности украинской ПВО.