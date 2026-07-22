"Смарт-ракеты" и разгон до 700 км/ч: как ВСУ будут сбивать реактивные "Шахеды", — Генштаб

Украина работает над созданием ряда средств поражения, способных справиться с реактивными дронами-камикадзе "Шахед" Российской Федерации, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Среди прочего, появится платформа, способная разгоняться до 500-700 км/ч. Кроме того, система ПВО получит ракеты особого типа. Какие средства поражения получат Силы обороны для защиты от "Шахедов", мчащихся к цели со скоростью 500-600 км/ч?

О новых методах борьбы с российскими скоростными дронами-камикадзе рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко, об этом сообщается в Telegram-канале медиа УНИАН и на странице агентства "Укринформ" в Facebook. Военный пояснил, что в армии "выстроили систему инноваций" и их не стоит разрушать новой команде, которая придет в Генштаб. Лебеденко рассказал об основных средствах поражения, над которыми работают для противодействия реактивным "Шахедам", а также о направлениях, в которых пытаются продвигаться россияне.

Представитель Генштаба назвал три основных средства поражения, над которыми работают армейские изобретатели.

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Дроны-перехватчики — они работают на особых высотах и со скоростями, о которых лучше "не афишировать". Также используются специальные алгоритмы наведения, которые повышают точность попадания на "догоняющем курсе", — сказал Лебеденко. Платформа авиационного типа, способная нести другие средства поражения. Эти средства поражения будут разгоняться до скорости 500–700 км/ч и работать на высотах, на которых движутся реактивные "Шахеды" РФ [4-6 тыс. км, до 9 тыс. км — ред.]. По мнению заместителя главнокомандующего ВСУ, этот вариант может стать "наиболее массовым", поскольку он экономически выгоден и его легко масштабировать. "Смарт"-ракета — это "новая архитектура из недорогих компонентов", которая будет летать на высоте до 6 км и на расстоянии до 15 км.

"Если они продемонстрируют свою эффективность, мы будем их комбинировать. Поэтому и сейчас, соответственно, оборона всё же выстраивается с учётом того, какими средствами поражения или перехвата мы будем располагать", — подытожил Лебеденко.

Еще одна тема, которая была затронута во время пресс-конференции в "Укринформе", — это российские разработки. В Генштабе считают, что это малые дроны "без связи и навигации", новые типы "Шахедов", усовершенствованные ракеты (с улучшенной навигацией, устойчивостью к помехам, маневренностью), морские дроны, а также создание крупных систем для обнаружения и сбивания украинских дронов.

Реактивные "Шахеды" — подробности

Отметим, что Фокус писал об украинских средствах поражения, которые помогут ВСУ сбивать реактивные "Шахеды" РФ. В частности, 21 июля стало известно о новом перехватчике P1-SUN Jetkille, который уже сбил около десятка реактивных БПЛА. Разработчики сообщили, что устройство разгоняется до 370 км/ч, и этого хватило для успешной отработки.

Между тем 22 июля советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщил, что реактивные "Шахеды" планируют сбивать с помощью средств РЭБ.

Напоминаем, что в июле Сергей Бескрестнов сообщил, что количество реактивных "Шахедов" увеличится, и объяснил, в чём заключается опасность.