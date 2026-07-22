"Смарт-ракети" та розгін до 700 км/год: як ЗСУ збиватимуть реактивні "Шахеди", — Генштаб

Україна працює над створенням низки засобів ураження, які впораються з реактивними дронами-камікадзе "Шахед" Російської Федерації, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Серед інших, з'явиться платформа, яка зможе розігнатись до 500-700 км/год. Крім того, система ППО отримає ракети особливого типу. Які засоби ураження отримають Сили оборони для захисту від "Шахедів", які несуться на ціль зі швидкістю 500-600 км/год?

Про нові методи боротьби з російськими швидкісними дронами-камікадзе розповів заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, ідеться у Telegramn-каналі медіа УНІАН та на сторінці Facebook агентства "Укрінформ". Військовий пояснив, що в армії "вибудували систему інновацій" і їх не варто руйнувати новій команді, яка прийде у Генштаб. Лебеденко розповів про основні засоби ураження, над якими працюють для протидії реактивним "Шахедам", і також про напрямки, в яких намагаються просуватись росіяни.

Представник Генштабу назвав три основні засоби ураження, над якими працюють армійські винахідники.

Дрони-перехоплювачі — вони працюють на особливих висотах і зі швидкостями, які краще "не афішувати". Також використовують особливі алгоритми наведення, які покращують влучання на "догонному курсі", сказав Лебеденко. Платформа літакового типу, здатна нести інші засоби ураження. Ці засоби ураження розганятимуть до швидкості 500-700 км/год та працюватимуть на висотах, на яких рухаються реактивні "Шахеди" РФ [4-6 тис. км, до 9 тис. км — ред.]. На думку заступника головнокомандувача ЗСУ, цей варіант може стати "найбільш масовим", оскільки він економічно вигідний і його легко масштабувати. "Смарт"-ракета — це "нова архітектура з недорогих компонентів", яка летітиме на висоті до 6 км і на відстані до 15 км.

"Якщо покажуть свою ефективність, ми будемо їх комбінувати. Тому і зараз, відповідно, все ж таки оборона вибудовується з розрахунку, якими засобами ураження чи перехоплення ми будемо володіти", — підсумував Лебеденко.

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Ще одна тема, яку озвучили під час пресконференції в "Укрінформ", — це російські напрацювання. У Генштаб вважають, що малі дрони "без зв'язку та навігації", нові види "Шахедів", покращені ракети (з кращою навігацією, стійкістю до перешкод, маневреністю), морські дрони, створення великих систем для виявлення та збиття українських дронів.

Реактивні Шахеди — деталі

Зазначимо, Фокус писав про українські засоби ураження, які допоможуть ЗСУ збивати реактивні "Шахеди" РФ. Зокрема, 21 липня стало відомо про новий перехоплювач P1-SUN Jetkille, який вже збив близько десятка реактивних БпЛА. Розробники повідомили, що пристрій розганяється до 370 км/год, і цього вистачило для успішного відпрацювання.

Тим часом 22 липня радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що реактивні "Шахеди" планують збивати за допомогою засобів РЕБ.

Нагадуємо, у липня Сергій Бескрестнов повідомив, що реактивних "Шахедів" стане більше, та пояснив, у яому полягає небезпека.