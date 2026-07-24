"Красная зона": "Флеш" показал, куда могут долететь новые реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением (карта)

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") обнародовал карту с ориентировочным радиусом действия новых российских реактивных беспилотников типа "Шахед", оснащенных системой онлайн-управления.

В пределах так называемой "красной зоны" эти дроны способны атаковать не только неподвижные, но и движущиеся цели. Соответствующую карту эксперт опубликовал на своём Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время дальность полета таких управляемых БПЛА остается ограниченной из-за технологических особенностей связи. Вся территория, которая может оказаться под потенциальным ударом, выделена на обнародованной карте красным цветом.

"Все, что обозначено красной зоной, попадает в зону потенциальной атаки "Шахедов" с онлайн-управлением. В этой зоне "Шахед" может атаковать как движущиеся, так и неподвижные цели", — отметил Бексрестнов.

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Карта потенциальной зоны действия реактивных "Шахедов" с онлайн-управлением Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В связи с появлением новой угрозы "Флеш" призвал бизнес проявлять максимальную осторожность. В частности, речь идет о владельцах складских помещений, автозаправочных станций (АЗС) и промышленных предприятий, которые попадают в зону риска. Руководителям таких объектов настоятельно рекомендуется заранее подготовиться к возможным атакам: не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обеспечить надежные укрытия для персонала.

"Владельцы складов, АЗС, предприятий и т. д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на сигналы тревоги, сооружайте укрытия для людей. Красная зона — зона риска", — подчеркнул "Флеш".

Стоит отметить, что обнаружение и перехват таких дронов значительно затруднены из-за их скорости и маневренности.

Напомним, ранее Сергей Бескрестнов сообщил, что украинские военные впервые зафиксировали случай, когда управление российским ударным беспилотником типа "Молния" осуществлялось с помощью "Герберы".

Кроме того, накануне "Флеш" сообщал, что Украина тестирует средства РЭБ для противодействия российским реактивным "Шахедам".