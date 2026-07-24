"Червона зона": "Флеш" показав, куди можуть долетіти нові реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням (карта)

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") оприлюднив карту з орієнтовним радіусом дії нових російських реактивних безпілотників типу "Шахед", які обладнані системою онлайн-керування.

У межах так званої "червоної зони" ці дрони здатні атакувати не лише статичні, а й рухомі цілі. Відповідну карту експерт показав у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що наразі дальність польоту таких керованих БпЛА залишається обмеженою через технологічні особливості зв'язку. Уся територія, що може опинитися під потенційним ударом, виділена на оприлюдненій карті червоним кольором.

"Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки "Шахедів" з онлайн-керуванням. У цій зоні "Шахед" може атакувати цілі, що рухаються, та статичні цілі", — зазначив Бексрестнов.

Карта потенційної зони дії реактивних "Шахедів" з онлайн-керуванням Фото: Сергій Флеш/ Telegram

В умовах появи нової загрози "Флеш" закликав бізнес бути максимально обачним. Зокрема, йдеться про власників складських приміщень, автозаправних станцій (АЗС) та промислових підприємств, які потрапляють у зону ризику. Керівникам таких об'єктів наполегливо рекомендують заздалегідь підготуватися до можливих атак: не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та забезпечити надійні укриття для персоналу.

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"Власники складів, АЗС, підприємств тощо повинні бути готові до можливих ударів. Звертайте увагу на тривоги, будуйте укриття для людей. Червона зона — зона ризику", — наголосив "Флеш".

Варто зауважити, що виявлення й перехоплення таких дронів суттєво ускладнені через швидкість і маневровість.

Нагадаємо, раніше Сергій Бескрестнов повідомив, що українські військові вперше зафіксували випадок, коли керування російським ударним безпілотником типу "Молнія" здійснювалося за допомогою "Гербери".

Також напередодні "Флеш" розповідав, що Україна тестує РЕБ для протидії російським реактивним "Шахедам".