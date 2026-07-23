"Це очікувано": Сергій "Флеш" попередив про нову загрозу в атаках російських дронів

Українські військові вперше зафіксували випадок, коли керування російським ударним безпілотником типу "Молнія" здійснювалося за допомогою спрощеної версії "Шахеда" — БпЛА типу "Гербера".

Раніше з'ясувалося, МЕШ-модеми на "Молніях" та на "Шахедах" ("Герберах") мають один діапазон частот, одного китайського виробника, однак не є сумісними між собою. Про це 22 липня розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Сьогодні маємо перший випадок керування "Молніями" через "Герберу", — повідомив фахівець.

Однак, за його словами, на цю зміну в російських атак дронів варто було очікувати. Бескрестнов закликав військових звернути на це увагу, оскільки подібна практика, можливо, продовжуватиметься.

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"Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися", — зазначив "Флеш".

Експерт пояснив також, як можна протидіяти таким атакам. За його словами, у таких випадках варто збивати саме "Гербери".

"Якщо що, валимо "Герберу", а "Молнії" самі впадуть", — зазначив Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше "Флеш" розповів, що Україна тестує РЕБ для протидії російським реактивним "Шахедам".

Також Бескрестнов розповідав, як Росія поступово почала змінювати підхід до використання ударних безпілотників "Шахед". Якщо раніше ворог концентрувався на масованих нальотах, то зараз дедалі частіше ворог використовує реактивні модифікації дронів і концентрується на ураженні конкретних важливих цілей.