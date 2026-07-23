"Это было ожидаемо": Сергей "Флеш" предупредил о новой угрозе со стороны российских дронов

Украинские военные впервые зафиксировали случай, когда управление российским ударным беспилотником типа "Молния" осуществлялось с помощью упрощённой версии "Шахеда" — БПЛА типа "Гербера".

Ранее выяснилось, что МЕШ-модемы на "Молниях" и на "Шахедах" ("Герберах") имеют один диапазон частот, одного китайского производителя, однако не совместимы между собой. Об этом 22 июля рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

"Сегодня зафиксирован первый случай управления "Молниями" через "Герберу", — сообщил специалист.

Однако, по его словам, этого изменения в тактике российских атак с использованием дронов следовало ожидать. Бескрестнов призвал военных обратить на это внимание, поскольку подобная практика, возможно, будет продолжаться.

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"Это ожидаемо, здесь нет ничего удивительного. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться", — отметил "Флеш".

Эксперт также объяснил, как можно противодействовать таким атакам. По его словам, в таких случаях следует сбивать именно "Герберы".

"Если что, разгромим "Герберу", а "Молнии" сами падут", — отметил Бескрестнов.

Напомним, ранее "Флеш" сообщил, что Украина тестирует средства РЭБ для противодействия российским реактивным "Шахедам".

Кроме того, Бескрестнов рассказал, как Россия постепенно начала менять подход к использованию ударных беспилотников "Шахед". Если раньше противник делал ставку на массированные налеты, то сейчас он все чаще использует реактивные модификации дронов и сосредотачивается на поражении конкретных важных целей.