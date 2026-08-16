РФ збудувала в дронопорті "Цимбулова" 16 пускових для реактивних БПЛА — OSINT (супутникові фото)

РФ активно впроваджує використання реактивних дронів на найбільшому дронопорті "Цимбулова" (Орловська область РФ). Осінтери отримали супутникові зображення змін у цій точні запуску дронів протягом місяця.

В моніторингового пабліку проаналізували зміни та наявні можливості дронопорту за останній час. Про це повідомляє канал "Стратегічна авіація", який займається моніторингом стратегічної авіації РФ, запусків ударних БПЛА та балістики.

Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

На знімках, як пишуть осінтери, було виявлено 16 пускових майданчиків для запуску реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5". Фахівці відстежували протягом місяця (від 10 липня до 16 серпня) зміни у цьому дронопорті щодо будівництва відповідної інфраструктури.

Супутникові знімки дронопорту РФ "Цимбулова" в Орловській області Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

"За місяць різниці, всі 16 пускових установок для реактивних дронів були розміщені, а саме — 10х пускових установок для БпЛА "Герань-5@ та 6х пускових установок для БпЛА "Герань-4", — вказано в повідомленні.

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Супутникові знімки дронопорту РФ "Цимбулова" в Орловській області Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Представники проєкту "Стратегічна авіація" вказують, що на супутникових змінках дронопорту виявили готовими до запуску 37х реактивних БпЛА "Герань-5", 8х реактивних БпЛА "Герань-4" та 56х ударних БпЛА "Герань-2". Також на світлинах осінтери виявили велике поле з сонячними панелями з цілою низкою задач для роботи дронопорту.

Супутникові знімки дронопорту РФ "Цимбулова" в Орловській області Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

"Росіяни розпочали використовувати сонячні панелі на території дронопорту для додаткового живлення апаратури зв'язку, метеостанцій і систем наведення БпЛА, що дозволяє захистити базу від наслідків можливих блекаутів. Загалом на території дронопорту майже сотня таких панелей", — зазначають монітори.

Супутникові знімки дронопорту РФ "Цимбулова" в Орловській області

Також оіснтери відзначають продовження активного будівництва в західній частині дронопорту. Там росіяни продовжують монтувати великі та малі склади для зберігання ударних БПЛА.

Супутникові знімки дронопорту РФ "Цимбулова" в Орловській області Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

"Темпи будівництва дещо впали, однак кількість реактивних БпЛА, що застосовують, продовжує бити рекорди", — резюмують в своєму дописі представники каналу "Стратегічна авіація".

Супутникові знімки дронопорту РФ "Цимбулова" в Орловській області Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Раніше Фокус повідомляв про те, куди можуть долетіти реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням. Радник президента України Сергій Бескрестнов ("Флеш") оприлюднив карту з орієнтовним радіусом дії нових російських безпілотників з онлайн-керуванням.

Згодом стало відомо, як ЗСУ збиватимуть реактивні "Шахеди". Серед інших, з'явиться платформа, яка зможе розігнатись до 500-700 км/год, а також посилено можливості української ППО.