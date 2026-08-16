РФ збудувала в дронопорті "Цимбулова" 16 пускових для реактивних БПЛА — OSINT (супутникові фото)
РФ активно впроваджує використання реактивних дронів на найбільшому дронопорті "Цимбулова" (Орловська область РФ). Осінтери отримали супутникові зображення змін у цій точні запуску дронів протягом місяця.
В моніторингового пабліку проаналізували зміни та наявні можливості дронопорту за останній час. Про це повідомляє канал "Стратегічна авіація", який займається моніторингом стратегічної авіації РФ, запусків ударних БПЛА та балістики.
На знімках, як пишуть осінтери, було виявлено 16 пускових майданчиків для запуску реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5". Фахівці відстежували протягом місяця (від 10 липня до 16 серпня) зміни у цьому дронопорті щодо будівництва відповідної інфраструктури.
"За місяць різниці, всі 16 пускових установок для реактивних дронів були розміщені, а саме — 10х пускових установок для БпЛА "Герань-5@ та 6х пускових установок для БпЛА "Герань-4", — вказано в повідомленні.
Представники проєкту "Стратегічна авіація" вказують, що на супутникових змінках дронопорту виявили готовими до запуску 37х реактивних БпЛА "Герань-5", 8х реактивних БпЛА "Герань-4" та 56х ударних БпЛА "Герань-2". Також на світлинах осінтери виявили велике поле з сонячними панелями з цілою низкою задач для роботи дронопорту.
"Росіяни розпочали використовувати сонячні панелі на території дронопорту для додаткового живлення апаратури зв'язку, метеостанцій і систем наведення БпЛА, що дозволяє захистити базу від наслідків можливих блекаутів. Загалом на території дронопорту майже сотня таких панелей", — зазначають монітори.
Також оіснтери відзначають продовження активного будівництва в західній частині дронопорту. Там росіяни продовжують монтувати великі та малі склади для зберігання ударних БПЛА.
"Темпи будівництва дещо впали, однак кількість реактивних БпЛА, що застосовують, продовжує бити рекорди", — резюмують в своєму дописі представники каналу "Стратегічна авіація".
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