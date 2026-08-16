Киев атакуют ракетами и дронами: что известно

В воскресенье утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Ракета была сбита на Левом берегу.

Россия продолжает наносить удары по столичному региону. Военно-воздушные силы сообщали о группах БПЛА в Киевской области и о ракете, направленной на Киев.

Местные каналы сообщают о взрыве.

Сбитие ракеты над Киевом Фото: соцсети

Также сообщается, что произошло сбитие.

Воздушная тревога в Киеве длилась с 9:22 до 10:06.

Между тем спасатели уже потушили все пожары, вызванные ночной российской атакой, сообщили в ГСЧС.

В результате вражеского обстрела произошли пожары и разрушения в четырех местах в Оболонском и Голосеевском районах города. В настоящее время ведутся работы по разборке и заливке конструкций.

Книжный рынок

Всего в ходе ночной атаки в Киеве трое человек получили ранения.

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Также три человека пострадали сегодня утром в результате удара дронов в Броварском районе, в том числе — ребенок. Ему была оказана необходимая помощь на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу. Еще одному пострадавшему медики также оказали помощь на месте.

В результате атаки были повреждены частный дом и хозяйственная постройка. В жилом доме повреждены крыша и окна, сообщил чиновник.

Напомним, в ночь на воскресенье, 16 августа, россияне атаковали Киев, Кременчуг и Кривой Рог. В результате обстрела пострадал крупнейший книжный рынок Киева "Петровка".

Также Фокус сообщал, что Германия предупредила своих граждан об опасности пребывания в Украине накануне 24 августа.