Київ атакують ракетами і дронами: що відомо

У неділю вранці росіяни завдали ракетного удару по Києву. Збиття ракети було на Лівому берегу.

Росія продовжує атакувати столичний регіон. Повітряні сили повідомляли про групи БПЛА на Київщину та ракету на Київ.

Місцеві канали повідомляють про вибухи.

Збиття ракети над Києвом Фото: соцмережі

Також повідомляється, що було збиття.

Повітряна тривога у Києві тривала з 9:22 до 10:06.

Тим часом рятувальники вже ліквідували всі пожежі спричинені нічною російською атакою, повідомили у ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та руйнування на 4 локаціях в Оболонському та Голосіївському районах міста. Наразі триває розбирання та проливання конструкцій.

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Всього під час нічної атаки у Києві троє людей отримали поранення.

Також троє людей постраждало сьогодні зранку внаслідок удару дронів у Броварському районі, серед них — дитина. Вона отримала необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики також надали допомогу на місці.

Внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У житловому будинку понівечені покрівля та вікна, поінформував посадовець.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 16 серпня, росіяни атакували Київ, Кременчук та Кривий Ріг. Від обстрілу постраждав найбільший книжний ринок Києва "Петрівка".

Також Фокус писав, що Німеччина попередила громадян про небезпеку перебування в Україні напередодні 24 серпня.