Крушение Су-24М в Хмельницкой области: что показал расшифрованный "черный ящик" (фото)

Специалисты завершили расшифровку данных бортового самописца с бомбардировщика Су-24М, разбившегося в Хмельницкой области вечером 16 июня.

Следователи ГБР продолжают расследовать обстоятельства крушения военного самолета Су-24М в Хмельницкой области. В результате этой авиакатастрофы погибли два пилота. Подробности расследования сообщили в Государственном бюро расследований.

В настоящее время специалисты завершили расшифровку данных бортового самописца самолета.

"Черный ящик" Су-24М Фото: ГБР

Кроме того, следователи получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных Сил ВСУ, и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.

Трагедия произошла 16 июня 2026 года около 19:00 вблизи одного из населённых пунктов Хмельницкой области. В тот день самолёт выполнял второй рейс. Оба члена экипажа погибли.

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По данным бортового самописца, во время полёта вышли из строя элементы системы управления на левом крыле.

После этого самолет потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси.

Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч.

По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор — столкновение с птицей. Однако следователи ГБР назначили авиационно-техническую экспертизу. Она должна установить, могли ли обнаруженные повреждения привести к критической потере управляемости и имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу.

Эксперты также проверят другие возможные версии и должны установить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

В настоящее время ведется уголовное расследование по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия.

Напомним, что, как сообщал Фокус, 16 июня фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко потерпел крушение во время выполнения боевого задания в Хмельницкой области.

Тогда погиб 23-летний штурман Богдан Бабенко из Богодуховской общины Харьковской области, который был единственным сыном в семье.