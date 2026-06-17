"Был единственным сыном": в результате крушения Су-24М в Хмельницкой области погиб 23-летний штурман

23-летний Богдан Бабенко из Богодуховской общины Харьковской области погиб вечером 16 июня в результате авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области.

Об этом сообщил мэр Богодухова Владимир Белый.

По его словам, Богдан Бабенко был штурманом 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ и погиб при выполнении боевого задания.

"Богдан был из тех, кто выбирает путь воина не в силу обстоятельств, а по зову сердца. Еще с детства он решил, что его миссия — защищать родную землю и охранять мирное небо", — написал Белый.

Мэр отметил, что после обучения в лицее № 3 Богдан поступил в военный лицей, а впоследствии окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По словам Белого, военный искренне верил в победу Украины и отдал за неё свою жизнь.

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"Для родителей Богдан был единственным сыном, их всем миром, опорой и самой большой гордостью. Нет таких слов, которые могли бы залечить эту страшную рану в сердцах матери и отца", — сообщил Владимир Белый.

Он навсегда остался в памяти общины как защитник украинского неба.

Что известно о катастрофе Су-24М

Около 19:00 16 июня фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко потерпел крушение во время выполнения боевого задания в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

На борту находились пилот и штурман. В результате крушения погибли майор Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Первые сообщения об инциденте появились вечером 16 июня. Тогда в социальных сетях и на Telegram-каналах высказывались предположения, что речь идет о падении истребителя МиГ-29.

Кроме того, в сети распространялись видео с места происшествия и сообщалось, что самолет упал на поле в Шепетовском районе. На тот момент официального подтверждения этой информации не было.

В настоящее время ведётся расследование катастрофы. Специалисты расшифровывают данные бортового самописца самолёта.