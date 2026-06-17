"Був єдиним сином": унаслідок падіння Су-24М на Хмельниччині загинув 23-річний штурман

23-річний Богдан Бабенко з Богодухівської громади Харківщини загинув увечері 16 червня внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М у Хмельницькій області.

Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

За його словами, Богдан Бабенко був штурманом 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ та загинув під час виконання бойового завдання.

“Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще з дитинства він вирішив, що його місія — захищати рідну землю та тримати мирне небо”, — написав Бєлий.

Міський голова зазначив, що після навчання у ліцеї №3 Богдан вступив до військового ліцею, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. За словами Бєлого, військовий щиро вірив у перемогу України та віддав за неї своє життя.

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“Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька”, — повідомив Володимир Бєлий.

Він назавжди залишився в пам’яті громади як захисник українського неба.

Що відомо про катастрофу Су-24М

Близько 19:00 16 червня фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання на Хмельниччині. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

На борту перебували льотчик і штурман. Внаслідок аварії загинули майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Серед мирних жителів постраждалих немає.

Перші повідомлення про інцидент з’явилися ввечері 16 червня. Тоді в соціальних мережах і телеграм-каналах припускали, що йдеться про падіння винищувача МіГ-29.

Також у мережі поширювали відео з місця події та повідомляли, що літак упав на полі в Шепетівському районі. На той момент офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Наразі триває розслідування катастрофи. Фахівці розшифровують бортовий самописець літака.