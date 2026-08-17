Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: що показала розшифрована "чорна скринька" (фото)

Фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора з літака-бомбардувальника Су-24М, який розбився на Хмельниччині ввечері 16 червня.

Слідчі ДБР продовжують розслідувати обставини падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Внаслідок цієї авіакатастрофи загинули двоє пілотів. Подробиці розслідування розповіли у Державному бюро розслідувань.

Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака.

"Чорний ящик" Су-24М Фото: ДБР

Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

Трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

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За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі.

Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі.

Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Однак слідчі ДБР призначили авіаційно-технічну експертизу. Вона має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.

Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Кримінальне провадження нині розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, Фокус писав, що 16 червня фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання на Хмельниччині.

Тоді загинув 23-річний штурман, Богдан Бабенко з Богодухівської громади Харківщини, який був єдиним сином у сім'ї.