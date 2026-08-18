ВСУ получили секретное преимущество: новая технология спутников меняет правила войны дронов, — NYT

Украинские подразделения БПЛА получили доступ к высокотехнологичным спутниковым снимкам, которые показывают передвижения и местонахождение российских войск практически в режиме реального времени. Это позволяет быстрее обнаруживать и поражать подвижные цели.

Об этом сообщили журналисты The New York Times, которые побывали вместе с украинской группой операторов дронов.

По их данным, ещё год назад спутниковые снимки могли поступать военным на передовой через несколько дней. Теперь новые снимки можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно это занимает несколько часов.

Спутниковые данные используются для поиска складов боеприпасов, логистических узлов и мест дислокации военных. Операторы могут анализировать снимки, определять цели, прокладывать маршруты для дронов и проверять результаты ударов.

Одним из новых инструментов стала система, разработанная нидерландской компанией Bravo1Alpha. Она передает изображение на устройство, похожее на портативную игровую консоль. С его помощью операторы могут искать цели, планировать полёты и управлять применением оружия с дронов.

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За последний год доступ к спутниковым снимкам для украинских военных значительно расширился. Его обеспечивают правительство США и частные компании. Спутники Vantor, в частности, могут охватывать до 7 млн квадратных километров в сутки, а один и тот же участок — снимать до 15 раз в день.

Украинские военные также используют архивы спутниковых снимков, чтобы отмечать изменения на местности. Следы на полях, вырубленные деревья или новые расчищенные участки могут указывать на скрытые российские позиции или технику.

"В целом это похоже на революцию в военных технологиях", — сказал военный эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Роберт Толласт.

В июне военнослужащие 422-го отдельного полка беспилотных систем с помощью спутниковых снимков уничтожили несколько российских объектов на оккупированной территории Запорожской области, которые использовались для подавления сигналов Starlink. Также подразделение принимало участие в операции по уничтожению российских систем ПВО в Крыму.

По словам майора Николая Колесника, командира полка, спутниковая поддержка является "невероятно полезной". Расширение доступа к таким данным стало одним из ключевых технологических изменений на поле боя за последний год.

Напомним, в конце августа российские войска впервые применили в Днепропетровской области авиабомбы с отложенной детонацией. Такой тип боеприпасов взрывается с задержкой, что создает дополнительную угрозу для гражданского населения и участников эвакуации.

Ранее также стало известно о разработке Украиной уникального морского дрона, предназначенного для уничтожения российских самолетов.