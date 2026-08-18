ЗСУ отримали секретну перевагу: нова технологія супутників змінює правила війни дронів, — NYT

Українські підрозділи БПЛА отримали доступ до високотехнологічних супутникових знімків, які показують пересування та місцезнаходження російських військ майже в реальному часі. Це дозволяє швидше знаходити й уражати рухомі цілі.

Про це повідомили журналісти The New York Times, які побували з українською групою операторів дронів.

За їхніми даними, ще рік тому супутникові знімки могли надходити військовим на передовій через кілька днів. Тепер нові зображення можна отримати приблизно за 15 хвилин, хоча зазвичай це займає кілька годин.

Супутникові дані використовують для пошуку складів боєприпасів, логістичних вузлів і місць розташування військових. Оператори можуть аналізувати знімки, визначати цілі, прокладати маршрути для дронів і перевіряти результати ударів.

Одним із нових інструментів стала система, розроблена нідерландською компанією Bravo1Alpha. Вона передає зображення на пристрій, схожий на портативну ігрову консоль. За допомогою нього оператори можуть шукати цілі, планувати польоти та керувати застосуванням зброї з дронів.

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Доступ до супутникових знімків для українських військових за останній рік значно розширився. Його надають уряд США та приватні компанії. Супутники Vantor, зокрема, можуть охоплювати до 7 млн квадратних кілометрів на добу, а одну й ту саму ділянку — знімати до 15 разів на день.

Українські військові також використовують архіви супутникових знімків, щоб помічати зміни на місцевості. Сліди на полях, вирубані дерева чи нові розчищені ділянки можуть вказувати на приховані російські позиції або техніку.

“Загалом це схоже на революцію у військових технологіях”, — сказав військовий експерт Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Роберт Толласт.

У червні військові 422-го окремого полку безпілотних систем за допомогою супутникових знімків знищили кілька російських об’єктів на окупованій частині Запорізької області, які використовували для придушення сигналів Starlink. Також підрозділ брав участь в операції зі знищення російських систем ППО в Криму.

За словами майора Миколи Колесника, командира полку, супутникова підтримка є “неймовірно корисною”. Розширення доступу до таких даних стало одним із ключових технологічних змін на полі бою за останній рік.

Нагадаємо, наприкінці серпня російські війська вперше використали на Дніпропетровщині авіабомби з відкладеною детонацією. Такий тип боєприпасів вибухає із затримкою, що створює додаткову загрозу для цивільних та учасників евакуації.

Раніше також стало відомо про розробку Україною унікального морського дрона, призначеного для знищення російських літаків.