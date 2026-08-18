ФСБ угрожала забрать сына волонтера на войну: он уехал в Москву, чтобы спасти его, и пропал

Российские спецслужбы шантажировали украинского волонтера Михаила Пуришева, угрожая отправить его 18-летнего сына воевать против Украины. 17 августа Пуришев добровольно прилетел в Москву, пытаясь спасти сына.

Об этом сообщили журналисты "Украинской правды", которые накануне вылета пообщались с Пуришевым и его друзьями.

По словам волонтера, ФСБ требовала от него сотрудничества и сбора информации об иностранных военных в Силах обороны Украины, о дислокации подразделений и, в частности, об "Азове".

Шантаж начался 16 июля 2026 года. Сын Пуришева Александр, проживающий в России, позвонил отцу и сказал, что к нему пришли люди, которые хотят поговорить. После этого из телефона сына раздался голос мужчины, который заявил: "А как вы будете себя чувствовать, если напротив этих людей окажется ваш сын?"

По словам Пуришева, россияне требовали, чтобы он купил отдельный телефон и SIM-карту и спрятал их. В нужный момент он должен был выйти на связь. Также его подталкивали вернуться к волонтерской деятельности и вести социальные сети, как будто ничего не произошло.

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Всего было пять звонков. Россияне интересовались, когда Пуришев сможет вернуться к волонтерской деятельности, расспрашивали о его здоровье и месте нахождения подразделения. Последний разговор состоялся 3 августа, после чего общение продолжилось в переписке.

Пуришев неоднократно пытался вывезти сына из России. Александр жил там вместе с матерью с 2016 года, а после начала полномасштабного вторжения отец опасался, что после достижения парнем 18-летнего возраста его могут призвать в российскую армию.

Поездка в Москву

В конце концов волонтер решил сам поехать в Москву. Он вылетел из Турции в аэропорт Шереметьево, рассчитывая, что его задержат на паспортном контроле.

"Это мой ребёнок. Я могу сам за неё отвечать", — объяснял Пуришев своё решение.

Самолёт с волонтёром приземлился в Шереметьево в первой половине дня 17 августа. После этого он перестал выходить на связь. Друзья Пуришева не располагают информацией о том, что с ним происходит.

Что известно о волонтере

Пуришев стал известен благодаря волонтерским поездкам в оккупированный Мариуполь в 2022 году. На своём красном микроавтобусе он совершил шесть поездок в город и, по его оценкам, помог эвакуировать около тысячи человек. Во время одной из поездок его задержали российские военные и допрашивали с применением пыток.

После Мариуполя Пуришев продолжил помогать мирным жителям в прифронтовых городах. Он организовывал "пункты непоколебимости" в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Купянске, Дружковке, Константиновке, Херсоне и Гуляйполе.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины, но на момент публикации ответа не получила. Правозащитники, осведомленные о ситуации, пытаются найти способ помочь Пуришеву.

Напомним, что 17 августа Михаил Пуришев опубликовал видеообращение, в котором рассказал о шантаже со стороны ФСБ. Волонтер заявил, что российские спецслужбы угрожали его 18-летнему сыну и требовали от него сотрудничества.

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