"Сына просто убьют": волонтер Пуришев уехал в Россию из-за шантажа со стороны ФСБ (видео)

Украинский волонтер Михаил Пуришев, который вывозил людей из осажденного Мариуполя, рассказал о шантаже со стороны российских спецслужб. Россияне угрожают ему убийством его 18-летнего сына.

Волонтеру стали поступать звонки с угрозами в адрес его сына, который вместе с матерью проживает на территории РФ. Собеседник говорил Михаилу, чтобы тот молчал, и намекал на то, что с его ребенком могут просто расправиться. Об этом рассказал сам волонтер, опубликовав 17 августа обращение на своей странице в Instagram.

По словам Пуришева, представители российской ФСБ предложили ему "подружиться" и несколько вариантов действий. Первый вариант — Михаил "дружит" с ними, а они помогают сыну и не трогают его, но при этом мужчина "предает" свою страну. Второй вариант — Михаил не идет на сотрудничество с ФСБ, и тогда его сына "просто убьют".

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"Я решил, что у меня есть третий вариант — просто взять и поехать туда, и когда я уже окажусь у них, они могут делать все, что угодно, но мой сын будет жив, и я надеюсь, что они оставят его в покое", — пояснил волонтёр.

Обращение Пуришева по поводу шантажа со стороны ФСБ

Стоит отметить, что у Михаила есть двое детей от первого брака. Оба они проживают вместе с матерью на территории России.

Волонтер также рассказал, что первый звонок от ФСБ поступил 16 июля 2026 года. Тогда ему представились как "аналог вашей службы безопасности".

После этого поступили ещё четыре звонка с другого номера, которые Михаил записал. В них представитель спецслужб РФ требовал, чтобы волонтер "сдал" позиции украинских подразделений и передавал информацию России.

При этом мужчине неоднократно предлагали "решить все проблемы" его сына и дать возможность поговорить с ним. Однако этого так и не было сделано. Сам волонтер не пошел на требования россиян и не раскрыл данные, которые они требовали, и решил поехать в Россию, чтобы спасти сына.

"ФСБ выдвинула одно условие — молчание. Поэтому огласка — единственная защита Михаила и его сына", — отметили знакомые волонтера.

Стоит отметить, что Михаил Пуришев — бывший мариупольский предприниматель. С началом полномасштабной войны он занялся волонтерской деятельностью: в марте 2022 года шесть раз ездил в блокированный Мариуполь, откуда впоследствии вместе с командой вывез более тысячи человек. Михаил также вместе с командой создавал "пункты Несокрушимости" в населенных пунктах по линии фронта. Год назад он вместе с командой вступил в ряды Вооруженных сил Украины, однако в настоящее время демобилизован по состоянию здоровья из-за перенесенных инфарктов.

Напомним, в начале августа "Схемы" рассказывали о том, как известная сеть ломбардов связана с Россией.

Кроме того, ранее Служба безопасности Украины рассказала, как агенты ФСБ готовили массовое убийство военных на "благотворительной" вечеринке.