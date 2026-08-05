"Долговые ямы" и вербовка ФСБ: следователи рассказали, как известная сеть ломбардов связана с РФ

В Украине действует сеть ломбардов и учреждений по предоставлению микрозаймов, владельцы и сотрудники которых могут быть связаны с Россией, рассказали журналисты "Схем". При этом они упомянули о "долговых ямах", в которых оказываются украинцы в условиях кризиса во время войны, и о том, что это облегчает вербовку российскими кураторами. Что удалось выяснить журналистам, изучившим закрытую документацию в РФ и на временно оккупированной территории Крыма?

Угроза заключается в том, что российские спецслужбы используют уязвимое положение украинцев, имеющих долги, и принуждают их совершать террористические акты, говорится в материале расследования на портале СМИ "Радио Свобода". Учитывая это, "Схемы" обратили внимание на две известные сети ломбардов и микрозаймов — Miloan и "Благо". Изучив деятельность связанных с ними лиц, владельцев и топ-менеджеров, они выяснили, что те, как предполагается, уже пятый год войны владеют сетью ломбардов "Лига" в РФ. При этом "Лига" имеет 30 филиалов на временно оккупированной территории Крыма и исправно платит налоги в российский бюджет, говорится в материале.

Відео дня

СМИ назвали имена фигурантов расследования — это Екатерина Таттерсалл (в девичестве — Баранова), Родион Бутко и его семья, Владимир Дубровский. Расследователи опубликовали аргументы, которые, по их мнению, свидетельствуют о связях бизнеса в Украине с Россией. При этом отмечается, что они пытались получить полные комментарии от фигурантов, но часть из них отказалась отвечать. Кроме того, в НБУ было направлено соответствующее обращение по поводу выявленных фактов. В НБУ сообщили, что изучают схему собственности Бутка, и если подозрения подтвердятся, то лицензию на работу ломбардов аннулируют.

"Национальный банк будет иметь правовые основания для признания их деловой репутации небезупречной и применения в дальнейшем к этим поставщикам небанковских финансовых услуг мер воздействия, в частности в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании или ломбарда", — ответили в Нацбанке журналистам.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Расследование "Схем" — подробности скандала с ломбардами

О чем идет речь в расследовании "Схем" о сети ломбардов "Браво" и Miloan?

Екатерина Таттерсалл (Батанова) — журналисты написали, что она занимает руководящую должность в структуре Bredley CH AG, связанной с украинским бизнесом. При этом она является дочерью директора ядерного института в РФ, которым руководит Михаил Ковальчук из ближайшего окружения российского диктатора Путина.

Расследование "Схем" — данные о Екатерине Таттерсалл и паспорте РФ Фото: Радио Свобода

Расследование "Схем" — данные об отце Екатерины Таттерсалл в РФ

Семья Родиона Бутка — в расследовании указано, что у них был бизнес на временно оккупированной территории Крыма, но они переоформили его на новых владельцев, с которыми, как подозревают, до сих пор поддерживают контакты. "Схемы" сообщили, что это, вероятно, было сделано через офшоры. Кроме того, они полагают, что жена Бутка имеет гражданство РФ, а сам Бутко ездил в Россию.

Расследование "Схем" — совместное фото Бутко и Дубровского Фото: Радио Свобода

Владимир Дубровский — человек, который, как указано в материале, якобы стал новым владельцем сети в Крыму. Расследователи написали, что этот фигурант был связан с украинскими компаниями Бутков, охотился вместе с Родионом Бутком, проживал по тому же адресу, что и жена Бутка, и при этом является гражданином РФ.

Расследование "Схем" — карта с сетью ломбардов на временно оккупированной территории Крыма Фото: Радио Свобода

Расследователи сообщили, что получили ответ от Бутка по поводу "гражданки РФ", возглавляющей материнскую компанию, а также по другим вопросам. В ответе подчеркивается, что все предположения "Схем" не соответствуют действительности.

Отметим, что в марте появилось новое расследование "Схем", посвященное убийству Андрея Портнова. Согласно данным следователей, один из подозреваемых, вероятно, имел российское гражданство.

Напоминаем, что в январе 2026 года стало известно о судебном разбирательстве в отношении фигуранта расследования "Схем": суд определил размер залога.