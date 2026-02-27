Убийство Андрея Портнова: задержанный подозреваемый имеет действующее гражданство РФ, — "Схемы"

Один из фигурантов дела об убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктор Янукович Андрей Портнов может иметь гражданство Российской Федерации. Журналисты установили, что один из братьев Азизовых получил российский паспорт, который сейчас значится действующим.

Как говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), журналисты проверили информацию о братьях Александра и Вели Азизовых, которых ранее назвали вероятными подозреваемыми в убийстве Портнова. Согласно верифицированным данным из утечек российских государственных реестров, Александр Азизов получил паспорт гражданина РФ в июне 2023 года в Ростовской области. Его брат Вели, по этим же данным, оформил российский паспорт в апреле 2024 года на временно оккупированной территории Донецкой области.

Для дополнительной проверки журналисты воспользовались российским государственным порталом "Госуслуги". В системе паспорт Александра Азизова, выданный в 2023 году, имеет статус "действительный". В то же время документ Вели Азизова обозначен как "недействительный". Кроме того, у него был еще один российский паспорт, выданный в 2015 году, который также пока указан как недействительный. Журналисты отмечают, что сам статус "недействительного" документа не означает автоматического прекращения гражданства РФ.

Відео дня

Вероятный убийца Портнова Александр Азизов имеет российское гражданство Фото: Радио Свобода Брат подозреваемого Вели Азизов имеет "недействительное" российское гражданство Фото: Радио Свобода

Ранее издание "Украинская правда" сообщило имена вероятных подозреваемых по этому делу. По информации журналиста-расследователя Михаила Ткача, задержанным является Александр Азизович Азизов — уроженец Шахтерска Донецкой области, который имеет гражданство Украины. Другим фигурантом расследования называют его брата Вели Азизова, который, по предварительным данным, может скрываться на территории России. Также упоминается о еще одном неустановленном соучастнике.

Стоит заметить, что по данным "Схем", братья Азизовы публично не комментировали обвинения в возможной причастности к убийству. В то же время Михаил Ткач на своей странице в Telegram отметил, что он пытался связаться с братом подозреваемого Вели Азизовым, однако после полученных вопросов тот удалил свой аккаунт.

Переписка Вели Азизова с журналистом "УП" Фото: Михайло Ткач

Убийство Андрея Портнова — что об этом известно

Напомним, что в 2025 году в Мадриде был убит Андрей Портнов — бывший советник и заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Нападение произошло утром около 9:15 вблизи Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. По информации местных медиа, нападавший поджидал политика возле учебного заведения, после стрельбы скрылся.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на данные полиции, написали, что, вероятно, на политика напали два или три человека. Они произвели пять выстрелов, по крайней мере три пули попали в голову, еще одна — в спину.

Также политолог и юрист Алексей Буряченко предполагал, что Портнова могли убить спецслужбы Российской Федерации для недопущения утечки важной информации. По его словам, это покушение было совершено профессиональным киллером, который действовал не сам, а при поддержке целой группы. Более того, такой подход, по его мнению, типичен для операций, которые координируются ФСБ Российской Федерации.

25 февраля стало известно, что в Германии задержали подозреваемого в убийстве политика и бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова. И, по данным испанских СМИ, им оказался гражданин Украины.