Вбивство Андрія Портнова: затриманий підозрюваний має чинне російське громадянство, — "Схеми"

Один із фігурантів справи про вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктор Янукович Андрій Портнов може мати громадянство Російської Федерації. Журналісти встановили, що один із братів Азізових отримав російський паспорт, який нині значиться чинним.

Як йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), журналісти перевірили інформацію щодо братів Олександра та Велі Азізових, яких раніше назвали ймовірними підозрюваними у вбивстві Портнова. Згідно з верифікованими даними з витоків російських державних реєстрів, Олександр Азізов отримав паспорт громадянина РФ у червні 2023 року в Ростовській області. Його брат Велі, за цими ж даними, оформив російський паспорт у квітні 2024 року на тимчасово окупованій території Донеччини.

Для додаткової перевірки журналісти скористалися російським державним порталом "Госуслуги". У системі паспорт Олександра Азізова, виданий у 2023 році, має статус "дійсний". Водночас документ Велі Азізова позначений як "недійсний". Крім того, у нього був ще один російський паспорт, виданий у 2015 році, який також наразі вказаний як недійсний. Журналісти наголошують, що сам статус "недійсного" документа не означає автоматичного припинення громадянства РФ.

Ймовірний вбивця Портнова Олександр Азізов має російське громадянство Фото: Радіо Свобода Брат підозрюваного Велі Азізов має "недійсне" російське громадянство Фото: Радіо Свобода

Раніше видання "Українська правда" повідомило імена ймовірних підозрюваних у цій справі. За інформацією журналіста-розслідувача Михайла Ткача, затриманим є Олександр Азізович Азізов — уродженець Шахтарська Донецької області, який має громадянство України. Іншим фігурантом розслідування називають його брата Велі Азізова, який, за попередніми даними, може переховуватися на території Росії. Також згадується про ще одного невстановленого співучасника.

Варто зауважити, що за даними "Схем", брати Азізови публічно не коментували звинувачення щодо можливої причетності до вбивства. Водночас Михайло Ткач на своїй сторінці в Telegram зазначив, що, він намагався зв’язатися з братом підозрюваного Велі Азізовим, однак після отриманих запитань той видалив свій акаунт.

Переписка Велі Азізова з журналістом "УП" Фото: Михайло Ткач

Вбивство Андрія Портнова — що про це відомо

Нагадаємо, що у 2025 році в Мадриді було вбито Андрія Портнова — колишнього радника та заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Напад стався вранці близько 9:15 поблизу Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. За інформацією місцевих медіа, нападник чекав на політика біля навчального закладу, після стрілянини зник.

Згодом ЗМІ, посилаючись на дані поліції, написали, що, ймовірно на політика напали двох або ж троє людей. Вони здійснили п’ять пострілів, принаймні три кулі влучили у голову, ще одна — у спину.

Також політолог та юрист Олексій Буряченко припускав, що Портнова могли вбити спецслужби Російської Федерації для недопущення витоку важливої інформації. За його словами, цей замах був скоєний професійним кілером, який діяв не сам, а за підтримки цілої групи. Ба більше, такий підхід, на його думку, типовий для операцій, які координуються ФСБ Російської Федерації.

25 лютого стало відомо, що у Німеччині затримали підозрюваного в убивстві політика та колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. І, за даними іспанських ЗМІ, ним виявився громадянин України.