В убивстві Андрія Портнова підозрюють вихідця з Донеччини: ЗМІ розкрили ім'я затриманого

За даними УП, затриманий в Німеччині за підозрою в убивстві Андрія Портнова є громадянином України з Шахтарська. Іншим співучасником може бути його брат, що, ймовірно, переховується в РФ.

Ім'я підозрюваного в убивстві Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича, "Українська правда" називає з посиланням на джерела в правоохоронних органах у розслідуванні, опублікованому 27 лютого. За даними журналістів, ім'я затриманого — Олександр Азізович Азізов, і після арешту він відмовився від допомоги українського консульства.

За словами співрозмовників видання, правоохоронці розглядають три основні версії щодо вбивства Портнова: бізнесовий конфлікт, українські політичні мотиви та Російська Федерація.

Журналіст УП Михайло Ткач розповів із посиланням на інсайдерів, що після інциденту у травні 2025 року українській стороні було відмовлено у спільній слідчій групі, а українських правоохоронців затримали, коли вони намагалися отримати відео з камер спостереження в Іспанії. Іспанці пояснювали ці заходи відпрацюванням версії про причетність до вбивства інших українських громадян.

Відео дня

У вересні 2025 року іспанські колеги повідомили українським правоохоронним органам, що їм вдалося відстежити імовірних убивць, а 26 лютого цю інформацію публічно підтвердили. За даними співрозмовників УП, затриманий Азізов має громадянство України, раніше проживав у Донецьку, а його брат Велі, що зараз переховується в РФ, може бути співучасником. Поліція продовжує шукати третього співучасника, який забезпечив кілерам відхід.

Убивство Андрія Портнова: що відомо про підозрюваного

Джерела УП в правоохоронних органах кажуть, що розслідування справи Андрія Портнова в Іспанії засекречені, та все ж підтвердили, що затриманого звуть Олександр Азізович Азізов.

За даними УП, у вбивстві Портнова підозрюється Олександр Азізов Фото: УП

Журналісти дізналися, що Азізов народився 1981 року в місті Шахтарськ Донецької області. З 2005-го до 2014 року він вів підприємницьку діяльність як ФОП, торгував пальним, і фігурував у кількох кримінальних справах в Україні: у 2007-му його судили по статті 263-й частині першій Кримінального кодексу України, (виготовлення і носіння вогнепальної зброї), хоча вироку не було, а у 2021 році поліція зафіксувала керування Азізовим автівкою в стані наркотичного сп'яніння.

За даними джерел УП, у 2007 році Олександр Азізов з братом Велі був засуджений за статтею 240 ККУ за незаконний видобуток вугілля у так званих "копанках".

За даними УП, до вбивства Портнова причетні Олександр і Велі Азізови Фото: УП

У 2014–2015 роках Азізов, за інформацією журналістів, 13 разів контактував з Павлом Євгеновичем Барановим, причетним до діяльності "Союзу добровольців Донбаса", а також використовува російські телефонні номері. З 2020 року Азізов, імовірно, постійно проживав у Ростові-на-Дону. За даними УП, у 2021 році за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ до України Азізов виїхав з РФ до України через "КПП" Гоптівка, відомості про зворотній заїзд до Росії відсутні.

У червні 2024 Азізов отримав судимість за частиною другою статті 231 Кримінального кодексу РФ: незаконне культивування рослин, що містять наркотичні засоби, скоєне групою осіб. З жовтня 2024 року він, імовірно, перебуває у розшуку МВС РФ. Журналісти також з'ясували, що донька Азізова, Ляна, живе на тимчасово окупованій території Луганської області та є активною учасницею місцевої спільноти "Волонтери, медики ЛНР".

Дочка Олександра Азізова Ляна живе на тимчасово окупованій території Луганської області Фото: УП

За словами співрозмовників УП в поліції, Олександр і Велі Азізові неодноразово фігурували у розслідуваннях як контрабандисти наркотичних речовин з Російської Федерації до України та особи, які володіли гранатами та саморобною вогнепальною зброєю. Інформації про наявність у братів російського громадянства немає.

Велі Азізов, за даними журналістів, з 2018 до 2023 року 104 разів перетинав державний кордон в напрямку РФ, у 2022–2023 роках жив у Харкові та заснував агрофірму у Кременчуці Полтавської області, а 27 жовтня 2023 року виїхав з України до Польщі автобусом.

За словами співрозмовників УП, син Велі, Самір, в лютому 2026 року отримав розряд із дзюдо у Москві, тобто його родина, ймовірно, живе в Росії.

Убивство Андрія Портнова: що відомо

Андрія Портнова застрелили біля школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон в Іспанії 21 травня 2025 року пострілами в груди та голову.

Місцеві ЗМІ писали, що підозрюваний у вбивстві Портнова діяв із двома спільниками, а поліція знайшла на місці інциденту 9 гільз.

Про те, що іспанські правоохоронці затримали в Німеччині підозрюваного у вбивстві ексрадника Януковича Портнова, стало відомо 25 лютого. Деталі щодо затриманого офіційно не розголошувалися.

Іспанське видання "Antena 3" писало, що підозрюваним в убивстві нібито виявився громадянин України.