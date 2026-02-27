В убийстве Андрея Портнова подозревают выходца из Донецкой области: СМИ раскрыли имя задержанного

По данным УП, задержанный в Германии по подозрению в убийстве Андрея Портнова является гражданином Украины из Шахтерска. Другим соучастником может быть его брат, вероятно, скрывающийся в РФ.

Имя подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, "Украинская правда" называет со ссылкой на источники в правоохранительных органах в расследовании, опубликованном 27 февраля. По данным журналистов, имя задержанного — Александр Азизович Азизов, и после ареста он отказался от помощи украинского консульства.

По словам собеседников издания, правоохранители рассматривают три основные версии относительно убийства Портнова: бизнес-конфликт, украинские политические мотивы и Российская Федерация.

Журналист УП Михаил Ткач рассказал со ссылкой на инсайдеров, что после инцидента в мае 2025 года украинской стороне было отказано в совместной следственной группе, а украинских правоохранителей задержали, когда они пытались получить видео с камер наблюдения в Испании. Испанцы объясняли эти меры отработкой версии о причастности к убийству других украинских граждан.

В сентябре 2025 года испанские коллеги сообщили украинским правоохранительным органам, что им удалось отследить предполагаемых убийц, а 26 февраля эту информацию публично подтвердили. По данным собеседников УП, задержанный Азизов имеет гражданство Украины, ранее проживал в Донецке, а его брат Вели, который сейчас скрывается в РФ, может быть соучастником. Полиция продолжает искать третьего соучастника, который обеспечил киллерам отход.

Убийство Андрея Портнова: что известно о подозреваемом

Источники УП в правоохранительных органах говорят, что расследование дела Андрея Портнова в Испании засекречены, но все же подтвердили, что задержанного зовут Александр Азизович Азизов.

По данным УП, в убийстве Портнова подозревается Александр Азизов Фото: УП

Журналисты узнали, что Азизов родился в 1981 году в городе Шахтерск Донецкой области. С 2005-го по 2014 год он вел предпринимательскую деятельность как ФЛП, торговал горючим, и фигурировал в нескольких уголовных делах в Украине: в 2007-м его судили по статье 263-й части первой Уголовного кодекса Украины, (изготовление и ношение огнестрельного оружия), хотя приговора не было, а в 2021 году полиция зафиксировала управление Азизовым автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

По данным источников УП, в 2007 году Александр Азизов с братом Вели был осужден по статье 240 УКУ за незаконную добычу угля в так называемых "копанках".

По данным УП, к убийству Портнова причастны Александр и Вели Азизовы Фото: УП

В 2014-2015 годах Азизов, по информации журналистов, 13 раз контактировал с Павлом Евгеньевичем Барановым, причастным к деятельности "Союза добровольцев Донбасса", а также использовал российские телефонные номера. С 2020 года Азизов, вероятно, постоянно проживал в Ростове-на-Дону. По данным УП, в 2021 году за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину Азизов выехал из РФ в Украину через "КПП" Гоптовка, сведения об обратном заезде в Россию отсутствуют.

В июне 2024 года Азизов получил судимость по части второй статьи 231 Уголовного кодекса РФ: незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц. С октября 2024 года он, предположительно, находится в розыске МВД РФ. Журналисты также выяснили, что дочь Азизова, Ляна, живет на временно оккупированной территории Луганской области и является активной участницей местного сообщества "Волонтеры, медики ЛНР".

Дочь Александра Азизова Ляна живет на временно оккупированной территории Луганской области Фото: УП

По словам собеседников УП в полиции, Александр и Вели Азизовы неоднократно фигурировали в расследованиях как контрабандисты наркотических веществ из Российской Федерации в Украину и лица, которые владели гранатами и самодельным огнестрельным оружием. Информации о наличии у братьев российского гражданства нет.

Вели Азизов, по данным журналистов, с 2018 до 2023 года 104 раз пересекал государственную границу в направлении РФ, в 2022-2023 годах жил в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге Полтавской области, а 27 октября 2023 года выехал из Украины в Польшу на автобусе.

По словам собеседников УП, сын Вели, Самир, в феврале 2026 года получил разряд по дзюдо в Москве, то есть его семья, вероятно, живет в России.

Убийство Андрея Портнова: что известно

Андрея Портнова застрелили возле школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон в Испании 21 мая 2025 года выстрелами в грудь и голову.

Местные СМИ писали, что подозреваемый в убийстве Портнова действовал с двумя сообщниками, а полиция нашла на месте инцидента 9 гильз.

О том, что испанские правоохранители задержали в Германии подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Портнова, стало известно 25 февраля. Детали относительно задержанного официально не разглашались.

Испанское издание "Antena 3" писало, что подозреваемым в убийстве якобы оказался гражданин Украины.