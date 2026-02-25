В Германии испанская полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Портнова

В Германии был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве Андрея Портонва. Арестованным оказался гражданин Украины.

Мужчину задержали на территории Германии, однако задержание проводили полицейские из Испании совместно с немецкими правоохранителями. Об этом сообщили на сайте полиции Испании.

Подозреваемый в убийстве бывшего советника беглого экс-президента Виктора Януковича был задержан в городе Хайнсберг.

Подозреваемыми по делу являются несколько человек, однако именно задержанный сегодня мужчина является вероятным исполнителем.

"Для обыска места жительства подозреваемого был выдан европейский ордер на арест и европейский ордер на расследование. Расследование остается открытым для полного выяснения фактов", — отметили в полиции.

Убийство Андрея Портнова в Испании: что известно

Советника Януковича, 51-летнего Андрея Портнова застрелили утром 21 мая возле Американской школы в элитном районе Посуэло-де-Аларкон. Врачи и правоохранители констатировали смерть от нескольких огнестрельных ранений.

В день убийства Портнов привез двух дочерей 10 и 12 лет в школу и перед нападением собирался сесть в черный "Мерседес". После нескольких выстрелов киллер и сообщник скрылись на мотоцикле.

После убийства правоохранители нашли на месте инцидента девять гильз. По предварительным выводам полиции, киллер действовал с двумя сообщниками.

В СМИ сообщалось, что Портнов за несколько дней до убийства был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Журналисты отмечали, что Портнов несколько месяцев назад переписал на своих детей принадлежащий ему особняк в Козине в 25 км от Киева. Цена дома Андрея Портнова — около 2,5 миллиона евро.

В то же время сразу после убийства украинская сторона предложила создать совместную следственную группу, но получила от Испании отказ. Причиной стало то, что зарубежные правоохранители не исключали версии, что к событию были причастны спецслужбы Украины.