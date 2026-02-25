У Німеччині іспанська поліція затримала підозрюваного у вбивстві ексрадника Януковича Портнова

У Німеччині було затримано чоловіка, якого підозрюють у вбивтсві Андрія Портонва. Заарештованим виявився громадянин України.

Чоловіка затримали на території Німеччини, однак затримання проводили поліціянти з Іспанії спільно з німецькими правоохоронцями. Про це повідомили на сайті поліції Іспанії.

Підозрюваного у вбивстві колишнього радника експрезидента-втікача Віктора Януковича було затримано в місті Хайнсберг.

Підозрюваними у справі є декілька людей, однак саме затриманий сьогодні чоловік є імовірним виконавцем.

"Для обшуку місця проживання підозрюваного було видано європейський ордер на арешт та європейський ордер на розслідування. Розслідування залишається відкритим для повного з'ясування фактів", — наголосили в поліції.

Вбивство Андрія Портнова в Іспанії: що відомо

Радника Януковича, 51-річного Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в елітному районі Посуело-де-Аларкон. Лікарі та правоохоронці констатували смерть від кількох вогнепальних поранень.

У день убивства Портнов привіз двох дочок 10 і 12 років до школи і перед нападом збирався сісти в чорний "Мерседес". Після кількох пострілів кілер і спільник зникли на мотоциклі.

Після вбивства правоохоронці знайшли на місці інциденту дев'ять гільз. За попередніми висновками поліції, кілер діяв із двома спільниками.

У ЗМІ повідомлялося, що Портнов за кілька днів до вбивства був в Україні і зустрічався з топ-чиновниками, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Журналісти зазначали, що Портнов кілька місяців тому переписав на своїх дітей належний йому особняк у Козині за 25 км від Києва. Ціна будинку Андрія Портнова — близько 2,5 мільйона євро.

Водночас одразу після вбивства українська сторона запропонувала створити спільну слідчу групу, але отримала від Іспанії відмову. Причиною стало те, що закордонні правоохоронці не відкидали версії, що до події були причетні спецслужби України.