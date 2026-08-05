"Боргові ями" та вербування ФСБ: розслідувачі розповіли, як відома мережа ломбардів пов'язана з РФ

В Україні працює мережа ломбардів та закладів для надання мікропозик, власники та працівники якої можуть бути пов'язані з Росією, розповіли розслідувачі "Схем". При цьому вони згадали про "боргові ями", в яких опиняються українці в умовах кризи під час війни, і про те, що це полегшує вербування російськими кураторами. Що дізнались розслідувачі, які вивчили закриту документацію у РФ і на ТОТ Криму?

Загроза полягає у тому, що російські спецслужби використовують вразливий стан українців з боргами та примушують їх вчиняти теракти, ідеться у матеріалі розслідування на порталі медіа "Радіо Свобода". З огляду на це "Схеми" звернули увагу на дві відомі мережі ломбардів та мікропозик — Miloan та "Благо". Коли вони вивчили діяльність дотичних осіб, власників та топменеджерів, то дізнались, що вони, як підозрюють, на п'ятому році війни володіють мережею ломбардів "Лига" у РФ. При цьому "Лига" має 30 філій на ТОТ Крим і справно платить податки у російський бюджет, ідеться у матеріалі.

Медіа назвало імена фігурантів розслідування — це Катерина Таттерсалл (до заміжжя — Баранова), Родіон Бутко та його родина, Володимир Дубровський. Розслідувачі опублікували аргументи, які, як вони вважають, показують зв'язок бізнесу в Україні з Росією. При цьому наголошується, що вони намагались отримати повні коментарі від фігурантів, але частина з них промовчали. Крім того, було відповідне звернення до НБУ щодо виявлених фактів. У НБУ повідомили, що вивчають схему власності Бутка, і якщо підтвердяться підозри, то ліцензію на роботу ломбардів анулюють.

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"Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації небездоганною та застосування надалі до цих надавачів небанківських фінансових послуг заходів впливу, зокрема у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду", — відповіли у Нацбанку журналістам.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Розслідування "Схем" — деталі скандалу з ломбардами

Про що ідеться у розслідуванні "Схем" щодо мережі ломбардів "Браво" та Miloan?

Катерина Таттерсалл (Батанова) — журналісти написали, що вона працює на керівній посаді у структурі Bredley CH AG, пов'язаній з українським бізнесом. При цьому вона є дочкою директора ядерного інституту у РФ, яким керує Михайло Ковальчук з близького оточення російського диктатора Путіна.

Розслідування "Схем" — дані про Катерину Таттерсалл та паспорт РФ Фото: Радіо Свобода

Розслідування "Схем" — дані про батька Катерини Таттерсалл у РФ

Родина Родіона Бутка — у розслідуванні вказано, що вони мали бізнес на ТОТ Криму, але переписали на нових власників, з якими, як підозрюють, досі підтримують контакти. "Схеми" написали, що це, ймовірно, провели через офшори. Крім того, вони вважають, що дружина Бутка має громадянство РФ і сам Бутко їздив у Росію.

Розслідування "Схем" — спільне фото Бутко та Дубровського Фото: Радіо Свобода

Володимир Дубровський — чоловік, який, як вказано у матеріалі, начебто став новим власником мережі у Криму. Розслідувачі написали, що ця людина була дотична до українських компаній Бутків, полював з Родіоном Бутком, мав спільну адресу з дружиною іБутка і є при цьому громадянином РФ.

Розслідування "Схем" — карта з мережею ломбардів на ТОТ Криму Фото: Радіо Свобода

Розслідувачі написали, що отримали відповідь Бутка щодо "громадянки РФ", яка керує материнською компанією, та щодо інших питань. У відповіді наголошується, що усі припущення "Схем" не відповідають дійсності.

Зазначимо, у березні з'явилось нове розслідування "Схем", яке стосувалась убивства Андрія Портнова. Згідно з даними розслідувачів, один з підозрюваних, ймовірно, мав російське громадянство.

Нагадуємо, у січні 2026 року стало відомо про суд над фігурантом розслідування "Схем": суд встановив розмір застави.