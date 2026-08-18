"Сина просто вб'ють": волонтер Пуришев поїхав до Росії через шантаж ФСБ (відео)

Український волонтер Михайло Пуришев, який вивозив людей з блокадного Маріуполя, зізнався про шантаж з боку російських спецслужб. Росіяни погрожують йому вбивством 18-річного сина.

Волонтеру почали надходити дзвінки з погрозами щодо його сина, який разом з матір'ю проживає на території РФ. Співрозмовник казав Михайлу, щоб він мовчав, і натякав на те, що з його дитиною можуть просто розправитися. Про це розповів сам волонтер, оприлюднивши 17 серпня звернення на сторінці в Instagram.

За словами Пуришева, представники російської ФСБ запропонували йому "дружити" і кілька варіантів дій. Перший варіант — Михайло "дружить" з ними, а вони допомагають сину і не чіпають його, але при цьому чоловік "зраджує" свою країну. Другий варіант — Михайло не йде на співпрацю з ФСБ і тоді його сина "просто вб'ють".

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"Я вирішив, що є третій варіант для мене — це просто взяти і поїхати туди, і коли я буду вже в них, то вони можуть робити все, що завгодно, але мій син буде жити і надіюсь, що вони відчепляться від нього", — пояснив волонтер.

Звернення Пуришева щодо шантажу ФСБ

Варто зазначити, що у Михайла є двоє дітей від першого шлюбу. Вони обоє проживають разом із матір'ю на території Росії.

Волонтер також розповів, що перший дзвінок з боку ФСБ відбувся 16 липня 2026 року. Тоді йому представилися "аналогом вашей безпеки".

Після цього відбулися ще чотири дзвінки з іншого номера, які Михайло записав. Там представник спецслужб РФ вимагав, аби волонтер "здав" позиції українських підрозділів і передавав інформацію Росії.

При цьому чоловікові неодноразово пропонували "вирішити усі проблеми" його сина і дати поговорити з ним. Проте цього так і не було зроблено. Сам волонтер не пішов на вимоги росіян та не розкривав даних, які вони вимагали, і вирішив поїхати до Росії задля порятунку сина.

"ФСБ поставила одну умову — мовчання. Тому розголос — єдиний захист Михайла і його сина", — зазначили знайомі волонтера.

Варто зазначити, що Михайло Пуришев — колишній маріупольський підприємець. З початком повномасштабної війни зайнявся волонтерською діяльністю: у березні 2022 року шість разів їздив у блокадний Маріуполь, звідки у подальшому разом із командою вивіз понад тисячу людей. Михайло також із командою будував "пункти Незламності" у населених пунктах по лінії фронту. Рік тому долучився разом із командою до лав Збройних сил України, проте наразі демобілізований за станом здоров'я через перенесені інфаркти.

Нагадаємо, на початку серпня "Схеми" розповідали, як відома мережа ломбардів пов'язана із Росією.

Також раніше Служба безпеки України розповіла, як агенти ФСБ готували масове вбивство військових на "благодійній" вечірці.