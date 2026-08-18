ФСБ погрожувала забрати сина волонтера на війну: він поїхав до Москви, щоб його врятувати і зник

Російські спецслужби шантажували українського волонтера Михайла Пуришева, погрожуючи відправити його 18-річного сина воювати проти України. 17 серпня Пуришев добровільно прилетів до Москви, намагаючись врятувати сина.

Про це повідомили журналісти “Української правди”, які напередодні вильоту поспілкувалися з Пуришевим і його друзями.

За словами волонтера, ФСБ вимагала від нього співпраці та збору інформації про іноземних військових у Силах оборони України, дислокацію підрозділів і, зокрема, “Азов”.

Шантаж розпочався 16 липня 2026 року. Син Пуришева Олександр, який живе в Росії, зателефонував батькові та сказав, що до нього прийшли люди, які хочуть поговорити. Після цього з телефона сина пролунав голос чоловіка, який заявив: “А як ви будете себе почувати, якщо напроти цих людей буде ваш син?”

За словами Пуришева, росіяни вимагали купити окремий телефон і сім-карту та сховати їх. У потрібний момент він мав вийти на зв’язок. Також його підштовхували повернутися до волонтерської діяльності та вести соцмережі, ніби нічого не сталося.

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Загалом було п’ять дзвінків. Росіяни цікавилися, коли Пуришев зможе повернутися до волонтерства, розпитували про його здоров’я та місце перебування підрозділу. Остання розмова відбулася 3 серпня, після чого спілкування продовжилося в листуванні.

Пуришев неодноразово намагався вивезти сина з Росії. Олександр жив там разом із матір’ю з 2016 року, а після початку повномасштабного вторгнення батько побоювався, що після 18-річчя хлопця можуть призвати до російської армії.

Поїздка до Москви

Врешті волонтер вирішив сам поїхати до Москви. Він вилетів із Туреччини до аеропорту Шереметьєво, розраховуючи, що його затримають на паспортному контролі.

“Це моя дитина. Я можу сам за неї відповідати”, — пояснював Пуришев своє рішення.

Літак із волонтером приземлився в Шереметьєво в першій половині дня 17 серпня. Після цього він перестав виходити на зв’язок. Друзі Пуришева не мають інформації про те, що з ним відбувається.

Що відомо про волонтера

Пуришев став відомим завдяки волонтерським поїздкам до окупованого Маріуполя у 2022 році. На своєму червоному мікроавтобусі він здійснив шість поїздок до міста та, за його оцінкою, допоміг евакуювати близько тисячі людей. Під час однієї з поїздок його затримали російські військові та допитували із застосуванням тортур.

Після Маріуполя Пуришев продовжив допомагати цивільним у прифронтових містах. Він організовував “пункти незламності” в Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Куп’янську, Дружківці, Костянтинівці, Херсоні та Гуляйполі.

“Українська правда” звернулася по коментар до Служби безпеки України, але на момент публікації відповіді не отримала. Правозахисники, поінформовані про ситуацію, намагаються знайти спосіб допомогти Пуришеву.

Нагадаємо, що 17 серпня Михайло Пуришев опублікував відеозвернення, у якому розповів про шантаж з боку ФСБ. Волонтер заявив, що російські спецслужби погрожували його 18-річному сину та вимагали від нього співпраці.

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