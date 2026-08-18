Отсрочка для студентов изменится с 1 сентября: что нужно проверить

С 1 сентября в Украине меняются правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и других учащихся. Ее будут предоставлять на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Об этом говорится в постановлении правительства № 978 от 29 июля 2026 года.

Ею были внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Студентам рекомендуется заранее проверить данные об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Именно информация из реестра должна быть актуальной для подтверждения права на отсрочку.

Право на отсрочку имеют студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме. Также важно, чтобы человек получал следующий уровень образования, который выше предыдущего.

Данные о праве на отсрочку будут проверяться через электронные реестры. Если комиссия при ТЦК выявит отсутствие законных оснований, она отменит отсрочку в течение семи календарных дней с даты такого выявления.

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В случае прекращения обучения или перехода на заочную форму обучения право на отсрочку утрачивается. Если изменяется основание для её предоставления, необходимо обратиться с заявлением в ТЦК и СП. На время рассмотрения заявления прежняя отсрочка остается в силе.

Перед началом учебного года студентам также следует проверить военно-учетный документ и убедиться, что информация о действующей отсрочке в нём актуальна.

Пока отсрочка действует, человека не направляют на военно-медицинскую комиссию. Исключение — если студент сам желает пройти медицинское обследование или заключает контракт с ВСУ.

Ранее юрист Николай Сиренко отмечал, что предприятия не могут сразу же забронировать нового работника после увольнения предыдущего. Причина в том, что информация об отмене бронирования в системе "Дия" обновляется в течение двух суток.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова также сообщала, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законные основания для отсрочки, но из-за ошибок при мобилизации всё равно попадают в армию. По её словам, это увеличивает нагрузку на военную систему и приводит к значительным финансовым потерям.