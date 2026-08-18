Відстрочка для студентів зміниться з 1 вересня: що потрібно перевірити

Від 1 вересня в Україні змінюються правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти. Її надаватимуть на семестр, але не більш ніж на шість місяців.

Про це йдеться в урядовій постанові №978 від 29 липня 2026 року.

Нею внесли зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Студентам радять заздалегідь перевірити дані про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Саме інформація з реєстру має бути актуальною для підтвердження права на відстрочку.

Право на відстрочку мають студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Також важливо, щоб людина здобувала наступний рівень освіти, який є вищим за попередній.

Дані про право на відстрочку перевірятимуть через електронні реєстри. Якщо комісія при ТЦК виявить відсутність законних підстав, вона скасує відстрочку протягом семи календарних днів із дати такого виявлення.

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У разі припинення навчання або переходу на заочну форму право на відстрочку втрачається. Якщо змінюється підстава для її надання, потрібно звернутися із заявою до ТЦК та СП. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною.

Перед початком навчального року студентам також варто перевірити військово-обліковий документ і переконатися, що інформація про чинну відстрочку в ньому актуальна.

Поки відстрочка чинна, людину не направляють на військово-лікарську комісію. Виняток — якщо студент сам хоче пройти медичний огляд або укладає контракт із ЗСУ.

Раніше юрист Микола Сиренко зазначав, що підприємства не можуть одразу забронювати нового працівника після звільнення попереднього. Причина в тому, що інформація про скасування бронювання в системі «Дія» оновлюється протягом двох діб.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова також повідомляла, що близько 7% мобілізованих українців мають законні підстави для відстрочки, але через помилки під час мобілізації все одно потрапляють до війська. За її словами, це збільшує навантаження на військову систему та спричиняє значні фінансові втрати.