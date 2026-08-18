Почти в пять раз больше, чем запустили сами: РФ заявила о более чем 1 300 сбитых дронах ВСУ

Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 1312 украинских беспилотников за сутки. Такую цифру российское ведомство получило по итогам трёх сообщений, поступивших 17 и 18 августа.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Утром 17 августа ведомство сообщило об уничтожении 205 украинских дронов, вечером — ещё 316, а утром 18 августа — 791 беспилотника. Всего в этих трёх сводках речь идёт о 1312 дронах.

Сообщение Минобороны РФ Фото: Скриншот

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 августа российская ПВО якобы сбила 205 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, оккупированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Днём ведомство сообщило ещё о 316 сбитых дронах над рядом регионов РФ, Московской областью, Крымом и Чёрным морем.

Сообщение Минобороны РФ Фото: Скриншот

Утром 18 августа Минобороны РФ сообщило ещё о 791 якобы уничтоженном украинском БПЛА. В заявлении речь идёт о территориях Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и акватории Азовского и Чёрного морей.

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Сообщение Минобороны РФ Фото: Скриншот

В то же время 17 августа Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия нанесла удар по Украине 128 ударными БПЛА. ПВО сбила или подавила 106 из них, зафиксировали попадания в 14 точках и падение обломков в двух.

Сообщение Военно-воздушных сил ВСУ Фото: Скриншот

В ночь на 18 августа РФ запустила по Украине 147 БПЛА. Военно-воздушные силы сообщили об уничтожении или подавлении 111 дронов. Попадания зафиксированы в 19 точках, ещё в трёх — падение обломков.

Сообщение Воздушных сил ВСУ Фото: Скриншот

Таким образом, цифры в отчетах сторон существенно различаются. По данным Минобороны РФ, за сутки было уничтожено 1312 украинских дронов, хотя за тот же период Воздушные силы ВСУ сообщили о 275 российских БПЛА, запущенных в направлении Украины. То есть российское ведомство заявило о количестве сбитых дронов, которое почти в пять раз превышает общее количество БПЛА, о запуске которых Украина сообщила за эти два дня. На это расхождение в цифрах обратил внимание журналист Дмитрий Гордон.

Напомним, в ночь на 18 августа беспилотники подвергли Москве и Московской области массированной атаке. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, над регионом якобы пролетали 620 дронов, из которых 180, по его словам, были сбиты российской ПВО. В соцсетях также сообщалось о возможном попадании по складу Ozon в Московской области и ударах вблизи Московского НПЗ, однако эти данные официально не подтверждались.

OSINT-каналы также сообщали, что во время отражения атаки российская ПВО могла поразить жилой многоэтажный дом. По данным обозревателей, верхние этажи здания могли пострадать в результате применения средств радиоэлектронной борьбы.