Майже у п'ять разів більше, ніж запустили самі: РФ заявила про понад 1 300 збитих дронів ЗСУ

Міноборони РФ заявило про нібито знищення 1312 українських безпілотників за добу. Таку кількість російське відомство отримало за підсумками трьох повідомлень 17 та 18 серпня.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Вранці 17 серпня відомство заявило про знищення 205 українських дронів, увечері — ще 316, а вранці 18 серпня — 791 безпілотника. Загалом у цих трьох зведеннях йдеться про 1312 дронів.

Повідомлення Міноборони РФ Фото: Скриншот

За даними Міноборони РФ, у ніч на 17 серпня російська ППО нібито знищила 205 БПЛА над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Волгоградською, Калузькою, Курською, Ростовською областями, окупованим Кримом та акваторіями Азовського і Чорного морів. Удень відомство заявило ще про 316 збитих дронів над низкою регіонів РФ, Московським регіоном, Кримом та Чорним морем.

Повідомлення Міноборони РФ Фото: Скриншот

Вранці 18 серпня Міноборони РФ повідомило ще про 791 нібито знищений український БПЛА. У заяві йдеться про території Бєлгородської, Брянської, Володимирської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Рязанської, Тамбовської та Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, Криму та акваторії Азовського і Чорного морів.

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Повідомлення Міноборони РФ Фото: Скриншот

Водночас Повітряні сили ЗСУ 17 серпня повідомили, що Росія атакувала Україну 128 ударними БПЛА. ППО збила або подавила 106 із них, зафіксували влучання на 14 локаціях та падіння уламків на двох.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ Фото: Скриншот

У ніч на 18 серпня РФ запустила по Україні 147 БПЛА. Повітряні сили повідомили про знищення або подавлення 111 дронів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на трьох — падіння уламків.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ Фото: Скриншот

Таким чином, цифри у звітах сторін суттєво відрізняються. За даними Міноборони РФ, за добу було знищено 1312 українських дронів, хоча за той самий період Повітряні сили ЗСУ повідомили про 275 російських БПЛА, запущених по Україні. Тобто російське відомство заявило про кількість збитих дронів, яка майже у п'ять разів перевищує загальну кількість БПЛА, про запуск яких Україна повідомила за ці два дні. На цю розбіжність у цифрах звернув увагу журналіст Дмитро Гордон.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня безпілотники масовано атакували Москву та Московську область. За словами мера Москви Сергія Собяніна, над регіоном нібито летіли 620 дронів, із яких 180 російська ППО начебто знищила. У соцмережах також повідомляли про можливе влучання по складу Ozon у Московській області та удари поблизу Московського НПЗ, однак ці дані офіційно не підтверджували.

OSINT-канали також повідомляли, що під час відбиття атаки російська ППО могла влучити у житлову багатоповерхівку. За даними оглядачів, верхні поверхи будівлі могли постраждати внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби.