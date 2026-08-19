Розыск в "Резерв+" можно отменить: адвокат объяснила, что делать

Статус "В розыске" в приложении "Резерв+" может появиться из-за устаревших данных, непройденной ВЛК, технического сбоя или истечения срока отсрочки. Адвокат объяснила, как в таких случаях добиться снятия статуса.

Об этом сообщила адвокат Ирина Боса в комментарии УНИАН.

По её словам, сначала нужно выяснить причину появления статуса и проверить данные в "Резерв+".

Если в реестре "Оберег" содержится устаревшая информация, можно попробовать обновить её через приложение. Если после этого статус не исчезнет в течение нескольких дней, адвокат советует подать через раздел "Услуги" обращение с причиной "Ошибка в данных" и приложить документы, подтверждающие правильность сведений.

Отправка документов через "Резерв+" не означает автоматического снятия с розыска. Данные необходимо проверить и сверить непосредственно в реестре "Оберіг". Адвокат также советует сохранять скриншоты обращений с датой и номером.

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Если статус связан с непрохождением ВЛК, сначала нужно выяснить, действительно ли человек не прошел комиссию. При отсутствии уважительной причины неявки на ВЛК придется пройти. Если же комиссия фактически пройдена, но информация не внесена в "Оберег", статус можно обжаловать.

В случае технического сбоя адвокат рекомендует обратиться в ТЦК в письменной форме и приложить документы, подтверждающие актуальность данных.

"Исходя из практики, могу сказать, что обычно после адвокатского запроса с человека снимают розыск из-за технического сбоя", — сказала Ирина Боса.

Если ТЦК не отвечает более месяца, можно обратиться в административный суд. К иску необходимо приложить предыдущие обращения, подтверждения их отправки, ответы или доказательства их отсутствия, а также военно-учетные и медицинские документы.

В 2026 году судебный сбор за такое заявление составляет 3328 гривен. Вместе с иском адвокат советует подать заявление об обеспечении иска — с просьбой временно приостановить розыск на время рассмотрения дела.

Судебное разбирательство может длиться от одного до трёх-четырёх месяцев в зависимости от загруженности суда. В случае подачи апелляции со стороны ТЦК этот срок может быть более длительным.

Напомним, в Украине рассматривается возможность ужесточения ответственности для тех, кто уклоняется от мобилизации. Среди возможных мер — ограничение доступа к некоторым государственным услугам и правам, а также новые запреты, в частности в сфере нотариальных действий. В настоящее время через суд уже можно временно ограничить право на управление автомобилем, однако этот механизм применяется редко и не дает ожидаемого эффекта.

Кроме того, командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что мобилизованных сначала направляют в десантно-штурмовые войска, морскую пехоту и другие штурмовые подразделения. Механизированные и менее интенсивные части, в частности подразделения НГУ, пополняются личным составом позже. По словам Пивненко, мобилизованные в настоящее время составляют до 80% украинской армии.