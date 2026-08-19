Розшук у "Резерв+" можна скасувати: адвокат пояснила, що робити

Статус "У розшуку" в застосунку "Резерв+" може з’явитися через неактуальні дані, непройдену ВЛК, технічний збій або завершення відстрочки. Адвокат пояснила, як у таких випадках домогтися зняття статусу.

Про це повідомила адвокат Ірина Боса в коментарі УНІАН.

За її словами, спочатку потрібно з’ясувати причину появи статусу та перевірити дані в “Резерв+”.

Якщо в реєстрі “Оберіг” є застаріла інформація, її можна спробувати оновити через застосунок. Якщо після цього статус не зникає протягом кількох днів, адвокат радить подати через розділ “Послуги” звернення з причиною “Помилка в даних” і додати документи, які підтверджують правильність відомостей.

Надсилання документів через “Резерв+” не означає автоматичного зняття з розшуку. Дані мають перевірити та звірити безпосередньо в реєстрі “Оберіг”. Адвокат також радить зберігати скріншоти звернень із датою та номером.

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Якщо статус пов’язаний із непройденою ВЛК, спочатку потрібно з’ясувати, чи справді людина не пройшла комісію. За відсутності поважної причини неявки ВЛК доведеться пройти. Якщо ж комісію фактично пройдено, але інформація не внесена до “Оберегу”, статус можна оскаржувати.

У разі технічного збою адвокат радить письмово звернутися до ТЦК та додати документи, які підтверджують актуальність даних.

“З практики скажу, що зазвичай після адвокатського запиту з особи знімають розшук через технічний збій”, — сказала Ірина Боса.

Якщо ТЦК не відповідає понад місяць, можна звертатися до адміністративного суду. До позову потрібно додати попередні звернення, підтвердження їхнього направлення, відповіді або докази їхньої відсутності, а також військово-облікові та медичні документи.

У 2026 році судовий збір за таку заяву становить 3328 гривень. Разом із позовом адвокат радить подавати заяву про забезпечення позову — з проханням тимчасово зупинити дію розшуку на час розгляду справи.

Судовий розгляд може тривати від одного до трьох-чотирьох місяців залежно від завантаженості суду. У разі апеляції з боку ТЦК цей строк може бути довшим.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість посилити відповідальність для тих, хто ухиляється від мобілізації. Серед можливих заходів — обмеження доступу до деяких державних послуг і прав, а також нові заборони, зокрема у сфері нотаріальних дій. Нині через суд уже можна тимчасово обмежити право керувати автомобілем, однак цей механізм застосовують рідко, і він не дає очікуваного ефекту.

Також командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомляв, що мобілізованих спочатку спрямовують до десантно-штурмових військ, морської піхоти та інших штурмових підрозділів. Механізовані та менш інтенсивні частини, зокрема підрозділи НГУ, поповнюють особовим складом пізніше. За словами Півненка, мобілізовані нині становлять до 80% української армії.