"Афганский сценарий": масштабная мобилизация может обернуться ловушкой для Путина, — The Telegraph

Масштабная мобилизация около 300 тысяч человек, запланированная на период после осенних выборов в России, может положить конец войне в Украине. Однако все может произойти совсем не по тому сценарию, на который рассчитывает российский диктатор Владимир Путин.

Очередной массовый призыв в РФ может повторить сценарий войны в Афганистане, когда в бывший СССР возвращались тысячи тел погибших мобилизованных граждан. Такое мнение в колонке The Telegraph высказал полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Британский офицер напомнил, как матери советских солдат выходили на марши к Кремлю с требованием вернуть их сыновей домой. В конце концов политическое давление стало настолько сильным, что его нельзя было игнорировать, и в феврале 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана.

"Цинковые гробы, возвращавшиеся из Афганистана, а также горе и гнев, которые они вызывали, стали весомым фактором не только в прекращении войны, но и в распаде Советского Союза", — отметил автор.

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Почему в РФ до сих пор не было масштабных протестов?

До сих пор, несмотря на огромные потери российской армии в войне против Украины, в РФ не было массовых публичных протестов. Хемиш де Бреттон-Гордон считает, что ответ на этот вопрос кроется в том, кто именно гибнет на фронте.

"На протяжении большей части этой войны Путину удавалось избегать отправки этнических русских-призывников против их воли. Российскую армию пополняли заключенными, наемниками, представителями этнических меньшинств и жителями более бедных регионов, которых привлекали высокие по российским меркам зарплаты или обещания освобождения из колоний", — отмечает автор.

Между тем представители "элиты" в Москве и Санкт-Петербурге относятся к таким мобилизованным как к "расходному материалу" и своих сыновей на войну не отправляют. Если "элита" и идёт воевать с Украиной, то проявляет такое желание сама, и тогда для неё находят безопасные должности для прохождения службы.

Продолжает активно работать и пропагандистская машина в РФ. Россиянам демонстрируют своих военнослужащих как "героев-освободителей", которые якобы "освобождают" Украину, хотя на самом деле в их действиях нет ничего героического. К тому же российские солдаты зачастую плохо обеспечены.

"Это не армия, уверенно шагающая к победе. Это мясорубка, уничтожающая молодых мужчин в промышленных масштабах", — подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Мобилизация 300 тысяч человек может кардинально изменить ситуацию

Автор публикации отмечает, что новая масштабная мобилизация впервые "может затронуть уютные дома среднего класса" в западной части России. Путин попытается защитить олигархов и свое ближайшее окружение, однако мужчины городского среднего класса, понимающие тяжесть ситуации в российской экономике, вероятно, это ощутят на себе.

"Именно в этом и заключается настоящая опасность для Путина. И даже если ему удастся загнать в строй еще 300 000 человек, одни только цифры не помогут выиграть эту войну", — подчеркнул британский офицер, упомянув о необходимости наличия в армии хорошо обученных солдат и компетентных офицеров.

Автор публикации отмечает, что сейчас российский диктатор оказался перед сложным выбором: либо "продолжать подкидывать мясо в мясорубку", либо положить конец войне, признав, что его "СВО" провалилась. При этом все более "истеричная" риторика Кремля в адрес стран-союзниц Украины указывает на то, что российская верхушка разочарована ситуацией на поле боя и пытается расколоть Запад.

Напомним, 25 августа пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой мобилизации в РФ якобы не будет.

Ранее издание The Moscow Times сообщало, что РФ уже полтора месяца проводит скрытую мобилизацию, охватившую 17 регионов.