"Афганський сценарій": масштабна мобілізація може перетворитися на пастку для Путіна, — The Telegraph

Масштабна мобілізація близько 300 тисяч осіб, яка планується після осінніх виборів у Росії, може покласти край війні в Україні. Проте все може відбутися зовсім не за тим сценарієм, на який очікує російський диктатор Володимир Путін.

Черговий масовий призов у РФ може повторити сценарій війни в Афганістані, коли до колишнього СРСР поверталися тисячі тіл загиблих мобілізованих громадян. Таку думку у колонці The Telegraph висловив полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон.

Британський офіцер нагадав, як матері радянських солдатів виходили на марші до Кремля з вимогою повернути їхніх синів додому. Зрештою політичний тиск став таким, що його не можна було ігнорувати, і у лютому 1989 року радянські війська були повністю виведеними з Афганістану.

"Цинкові труни, що поверталися з Афганістану, а також горе та гнів, які вони породжували, стали вагомим чинником не лише у припиненні війни, а й у розпаді Радянського Союзу", — зазначив автор.

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Чому масштабних протестів у РФ не було досі?

Досі, попри величезні втрати російської армії у війні проти України, у РФ не було масових публічних протестів. Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що відповідь на це питання криється у тому, хто саме гине на фронті.

"Протягом більшої частини цієї війни Путіну вдавалося уникати відправлення етнічних росіян-призовників проти їхньої волі. Російську армію поповнювали в’язнями, найманцями, представниками етнічних меншин і жителями бідніших регіонів, яких вабили високі за російськими мірками зарплати або обіцянки звільнення з колоній", — звертає увагу автор.

Тим часом представники "еліти" у Москві та Санкт-Петербургу ставляться до таких мобілізованих як до "витратного матеріалу", і своїх синів на війну не спрямовують. Якщо "еліта" і йде воювати з Україною, то виявляє подібне бажання сама, і то — для неї знаходять безпечні посади для відбуття служби.

Продовжує активно працювати і пропагандистська машина у РФ. Росіянам демонструють своїх військовослужбовців як "героїв-визволителів", які нібито "звільняють" Україну, хоча у той час у їхніх діях немає нічого героїчного. До того ж російські солдати часто погано забезпечені.

"Це не армія, яка впевнено крокує до перемоги. Це м’ясорубка, яка знищує молодих чоловіків у промислових масштабах", — підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.

Мобілізація 300 тисяч може кардинально змінити ситуацію

Автор публікації зауважує, що нова масштабна мобілізація уперше "може дістатися комфортних домівок середнього класу" західної частини Росії. Путін спробує захистити олігархів та власне оточення, проте чоловіків міського середнього класу, які розуміють скрутність ситуації у російській економіці, це, ймовірно, зачепить.

"Саме в цьому й полягає справжня небезпека для Путіна. І навіть якщо йому вдасться загнати в однострій ще 300 000 осіб, самі лише цифри не допоможуть виграти цю війну", — наголосив британський офіцер, згадавши про необхідність наявності у війську добре навчених солдатів та компетентних офіцерів.

Автор публікації зазначає, що зараз російський диктатор опинився перед складним вибором: або "продовжувати годувати м'ясорубку", або покласти край війні, визнавши, що його "СВО" провалилася. При цьому дедалі "істеричніша" риторика Кремля у бік країн-союзниць України вказує на те, що російська верхівка розчарована ситуацією на полі бою і намагається розколоти Захід.

Нагадаємо, 25 серпня речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ніякої мобілізації у РФ нібито не буде.

Раніше видання The Moscow Times писало, що РФ вже півтора місяця проводить приховану мобілізацію, яка охопила 17 регіонів.