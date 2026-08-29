День авиации Украины 29 августа: вспоминаем пилотов-героев, которые погибли, защищая небо

В этом году Украина отмечает День авиации 29 августа. В этот день мы вспоминаем военных летчиков, погибших при защите украинского неба после начала полномасштабного вторжения России.

"Фокус" подготовил подборку историй украинских пилотов, среди которых Андрей Пилщиков с позывным "Джус", Сергей Пархоменко, Александр Оксанченко, Степан Тарабалка и другие военные летчики.

Андрей Пильщиков — "Джус"

Андрей Пилщиков с позывным "Джус" был пилотом-истребителем 40-й бригады тактической авиации. Он летал на МиГ-29, а после начала полномасштабного вторжения участвовал в воздушной обороне Киева.

Андрей Пилщиков с позывным "Джус" Фото: ХАИ

У Пильщикова было более 500 часов налета, и он совершил более 100 боевых вылетов после начала полномасштабной войны. Он активно выступал за передачу Украине истребителей F-16 и участвовал в работе по подготовке украинских пилотов.

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25 августа 2023 года в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате авиакатастрофы погибли трое пилотов, в том числе Андрей Пильщиков, а также Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

В 2024 году Пильщикову посмертно присвоили звание Героя Украины.

Вячеслав Радионов

Старший лейтенант Вячеслав Радионов служил летчиком-истребителем в 40-й бригаде тактической авиации. Он родился в Запорожье, учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, а после выпуска в 2019 году подписал контракт с ВСУ.

Старший лейтенант Вячеслав Радионов Фото: Украинский институт национальной памяти

На рассвете 24 февраля 2022 года аэродром в Василькове подвергся ракетному удару. Радионов вступил в бой, отвлёк на себя внимание врага, и его действия позволили поднять в воздух самолёты бригады. Его самолёт был сбит, а сам пилот погиб. Ему было 25 лет.

28 февраля 2022 года Радионову посмертно присвоили звание Героя Украины и воинское звание капитана. В 2023 году в его честь переименовали улицу в Запорожье.

Дмитрий Коломиец

Майор Дмитрий Коломиец происходил из семьи военных. Его отец был военным летчиком, а бабушка служила в зенитной артиллерии. Коломиец окончил Черниговское военное училище летчиков и служил в Военно-воздушных силах.

Майор Дмитрий Коломиец Фото: Украинский институт национальной памяти

24 февраля 2022 года он вступил в воздушный бой над Хмельницкой областью. Чтобы прикрыть сослуживцев, летчик принял на себя огонь российской авиации. Его самолет был сбит в районе Сатанова. Дмитрию Коломийцу было 48 лет.

Ему посмертно присвоили звание Героя Украины.

Эдуард Вагоровский

Подполковник Эдуард Вагоровский родился в Рубежном Луганской области. Он учился в Ставропольском военном училище, служил в советской авиации, а впоследствии продолжил службу в Украине.

Подполковник Эдуард Вагоровский Фото: Украинский институт национальной памяти

В 2003 году Вагоровский уволился в запас, но после начала российско-украинской войны в 2014 году вернулся в армию. Он выполнял задачи в зоне АТО.

24 февраля 2022 года летчик погиб, выводя украинскую авиацию из-под ракетного удара. Он принял огонь на себя, дав другим пилотам возможность подняться в небо. Вагоровскому было 56 лет. Посмертно он был удостоен звания Героя Украины.

Геннадий Матуляк

Подполковник Геннадий Матуляк был летчиком 299-й бригады тактической авиации. Он был родом из Николаевской области и большую часть своей военной карьеры прослужил в этой бригаде.

Подполковник Геннадий Матуляк Фото: Украинский институт национальной памяти

25 февраля 2022 года Матуляк уничтожил колонну российской техники под Гостомелем. После этого вступил в бой с российским истребителем и был сбит. Летчик не катапультировался сразу, а пытался отвести самолет от населенных пунктов и домов мирных жителей.

Ему удалось вывести самолет за пределы села Глебовка, однако вторая ракета попала в машину. Геннадий Матуляк погиб в возрасте 44 лет. Посмертно он был удостоен звания Героя Украины.

Александр Оксанченко

Полковник Александр Оксанченко был одним из самых известных украинских военных летчиков. Он почти 30 лет служил в Миргороде, участвовал в международных авиашоу и соревнованиях и выполнял сложные фигуры высшего пилотажа.

Полковник Александр Оксанченко Фото: Украинский институт национальной памяти

После начала российско-украинской войны в 2014 году Оксанченко выполнял боевые задачи и занимался подготовкой пилотов. После начала полномасштабного вторжения он участвовал в воздушных боях за Киев.

25 февраля 2022 года полковник отвлёк на себя внимание российской авиации, чтобы дать возможность сослуживцам спастись. Он погиб в бою над Киевом в возрасте 53 лет. Посмертно Оксанченко было присвоено звание Героя Украины.

Под позывным "Серый волк" его знали не только в Украине. В честь Оксанченко американские военные назвали специальную оперативную группу Военно-воздушных сил США, базирующуюся на авиабазе в Рамштайне.

Степан Тарабалка

Майор Степан Тарабалка был пилотом-истребителем. Сослуживцы называли его одним из первых, кто отправлялся в бой. В начале полномасштабной войны он выполнял боевые задания на истребителе МиГ-29.

Майор Степан Тарабалка Фото: Армія Inform

13 марта 2022 года Тарабалка вступил в неравный воздушный бой с противником, силы которого превосходили его. Он погиб в бою.

За мужество и героизм Степану Тарабалке посмертно присвоили звание Героя Украины.

Александр Бринжала

Майор Александр Бринжала был летчиком-истребителем первого класса. 2 марта 2022 года его пара МиГ-29 вышла на перехват российских истребителей над Киевской областью.

Майор Александр Бринжала Фото: Армія Inform

В небе оказались два украинских истребителя против 12 российских. По данным АрмияInform, Бринжала, по предварительным данным, сбил два вражеских самолета, но погиб в воздушном бою.

Посмертно майору Александру Брынжале присвоили звание Героя Украины.

Сергей Пархоменко

Капитан Сергей Пархоменко родился в Харькове в семье военных летчиков. Он служил в 299-й бригаде тактической авиации и летал на Су-25. В 25 лет он уже был командиром авиационной звеньи.

Капитан Сергей Пархоменко Фото: Армія Inform

С начала полномасштабного вторжения Пархоменко совершил 38 боевых вылетов. По данным "Мемориала", в ходе них он уничтожил более 20 танков, свыше 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с топливом и несколько сотен российских военных.

14 мая 2022 года Сергей Пархоменко погиб во время выполнения боевого задания в районе Гуляйполя Запорожской области. На тот момент ему было 25 лет. Посмертно он был присвоен звание Героя Украины.

После гибели сына его отец, полковник Игорь Пархоменко, вернулся к выполнению боевых задач. В 2025 году Игорю Пархоменко также присвоили звание Героя Украины.

Александр Кукурба

Майор Александр Кукурба был летчиком-штурмовиком и летал на Су-25. До начала полномасштабного вторжения он был награждён орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней.

Майор Александр Кукурба Фото: Армія Inform

После 24 февраля 2022 года Кукурба совершил 100 боевых вылетов. По данным "АрмияInform", он уничтожил 15 танков, около 50 единиц бронетехники и других средств, а также более 300 российских военнослужащих.

26 июля 2022 года Александр Кукурба погиб в бою в Днепропетровской области.

Эти истории — лишь часть биографий украинских военных летчиков, погибших при защите страны. День авиации Украины в 2026 году отмечается 29 августа — в последнюю субботу месяца.

Напомним, "Фокус" сообщал, что 16 июня в Хмельницкой области во время выполнения боевого задания разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. В результате катастрофы погибли оба члена экипажа — пилот Богдан Загорулько и 23-летний штурман Богдан Бабенко.

Тогда погиб Богдан Бабенко из Богодуховской общины Харьковской области. 23-летний штурман был единственным сыном своих родителей.