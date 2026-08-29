День авіації України 29 серпня: згадуємо пілотів-героїв, які загинули, захищаючи небо

Цього року Україна відзначає День авіації 29 серпня. Цього дня згадуємо військових льотчиків, які загинули під час захисту українського неба після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фокус підготував добірку історій українських пілотів, серед яких Андрій Пільщиков із позивним “Джус”, Сергій Пархоменко, Олександр Оксанченко, Степан Тарабалка та інші військові льотчики.

Андрій Пільщиков — “Джус”

Андрій Пільщиков із позивним “Джус” був льотчиком-винищувачем 40-ї бригади тактичної авіації. Він літав на МіГ-29, а після початку повномасштабного вторгнення брав участь у повітряній обороні Києва.

Андрій Пільщиков із позивним "Джус" Фото: ХАІ

Пільщиков мав понад 500 годин нальоту та виконав понад 100 бойових вильотів після початку повномасштабної війни. Він активно виступав за передачу Україні винищувачів F-16 і брав участь у роботі щодо підготовки українських пілотів.

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25 серпня 2023 року на Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Унаслідок авіакатастрофи загинули троє пілотів, серед них Андрій Пільщиков, а також В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

У 2024 році Пільщикову посмертно присвоїли звання Героя України.

В’ячеслав Радіонов

Старший лейтенант В’ячеслав Радіонов служив льотчиком-винищувачем у 40-й бригаді тактичної авіації. Він народився у Запоріжжі, навчався у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, а після випуску у 2019 році підписав контракт із ЗСУ.

Старший лейтенант В'ячеслав Радіонов Фото: Український інститут національної пам'яті

На світанку 24 лютого 2022 року аеродром у Василькові зазнав ракетного удару. Радіонов вступив у бій, відволік на себе ворога, а його дії дали змогу підняти в повітря літаки бригади. Його літак був підбитий, а сам пілот загинув. Йому було 25 років.

28 лютого 2022 року Радіонову посмертно присвоїли звання Героя України та військове звання капітана. У 2023 році на його честь перейменували вулицю в Запоріжжі.

Дмитро Коломієць

Майор Дмитро Коломієць походив із родини військових. Його батько був військовим льотчиком, а бабуся служила у зенітній артилерії. Коломієць закінчив Чернігівське військове училище льотчиків і служив у Повітряних силах.

Майор Дмитро Коломієць Фото: Український інститут національної пам'яті

24 лютого 2022 року він вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Щоб прикрити побратимів, льотчик прийняв на себе вогонь російської авіації. Його літак збили в районі Сатанова. Дмитру Коломійцю було 48 років.

Посмертно йому присвоїли звання Героя України.

Едуард Вагоровський

Підполковник Едуард Вагоровський народився у Рубіжному на Луганщині. Він навчався у Ставропольському військовому училищі, служив у радянській авіації, а згодом продовжив службу в Україні.

Підполковник Едуард Вагоровський Фото: Український інститут національної пам'яті

У 2003 році Вагоровський звільнився в запас, але після початку російсько-української війни у 2014 році повернувся до війська. Він виконував завдання в зоні АТО.

24 лютого 2022 року льотчик загинув, виводячи українську авіацію з-під ракетного удару. Він прийняв вогонь на себе, давши іншим пілотам можливість піднятися в небо. Вагоровському було 56 років. Посмертно він став Героєм України.

Геннадій Матуляк

Підполковник Геннадій Матуляк був льотчиком 299-ї бригади тактичної авіації. Він походив із Миколаївщини та більшу частину військової кар’єри провів у цій бригаді.

Підполковник Геннадій Матуляк Фото: Український інститут національної пам'яті

25 лютого 2022 року Матуляк знищив колону російської техніки біля Гостомеля. Після цього вступив у бій із російським винищувачем і був підбитий. Льотчик не катапультувався одразу, а намагався відвести літак від населених пунктів і будинків цивільних.

Йому вдалося вивести літак за межі села Глібівка, однак друга ракета влучила в машину. Геннадій Матуляк загинув у віці 44 років. Посмертно його нагородили званням Героя України.

Олександр Оксанченко

Полковник Олександр Оксанченко був одним із найвідоміших українських військових льотчиків. Він майже 30 років служив у Миргороді, брав участь у міжнародних авіашоу та змаганнях і виконував складні фігури вищого пілотажу.

Полковник Олександр Оксанченко Фото: Український інститут національної пам'яті

Після початку російсько-української війни у 2014 році Оксанченко виконував бойові завдання та займався підготовкою пілотів. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у повітряних боях за Київ.

25 лютого 2022 року полковник відволік на себе російську авіацію, щоб дати можливість побратимам врятуватися. Він загинув у бою над Києвом у віці 53 років. Посмертно Оксанченку присвоїли звання Героя України.

За позивним “Сірий вовк” його знали не лише в Україні. На честь Оксанченка американські військові назвали спеціальну оперативну групу Повітряних сил США, яка базується на авіабазі в Рамштайні.

Степан Тарабалка

Майор Степан Тарабалка був льотчиком-винищувачем. Побратими називали його одним із перших, хто йшов у бій. На початку повномасштабної війни він виконував бойові завдання на винищувачі МіГ-29.

Майор Степан Тарабалка Фото: Армія Inform

13 березня 2022 року Тарабалка вступив у нерівний повітряний бій із противником, сили якого переважали. Він загинув під час бою.

За мужність і героїзм Степану Тарабалці посмертно присвоїли звання Героя України.

Олександр Бринжала

Майор Олександр Бринжала був льотчиком-винищувачем першого класу. 2 березня 2022 року його пара МіГ-29 вийшла на перехоплення російських винищувачів над Київщиною.

Майор Олександр Бринжала Фото: Армія Inform

У небі опинилися два українські винищувачі проти 12 російських. За даними АрміяInform, Бринжала попередньо підбив два ворожі літаки, але загинув у повітряному бою.

Посмертно майору Олександру Бринжалі присвоїли звання Героя України.

Сергій Пархоменко

Капітан Сергій Пархоменко народився у Харкові в родині військових льотчиків. Він служив у 299-й бригаді тактичної авіації та літав на Су-25. У 25 років уже був командиром авіаційної ланки.

Капітан Сергій Пархоменко Фото: Армія Inform

Від початку повномасштабного вторгнення Пархоменко виконав 38 бойових вильотів. За даними “Меморіалу”, під час них він знищив понад 20 танків, більш як 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот російських військових.

14 травня 2022 року Сергій Пархоменко загинув під час бойового завдання в районі Гуляйполя Запорізької області. На той момент йому було 25 років. Посмертно він став Героєм України.

Після загибелі сина його батько, полковник Ігор Пархоменко, повернувся до виконання бойових завдань. У 2025 році Ігорю Пархоменку також присвоїли звання Героя України.

Олександр Кукурба

Майор Олександр Кукурба був льотчиком-штурмовиком і літав на Су-25. До початку повномасштабного вторгнення він був нагороджений орденами Богдана Хмельницького I, II та III ступенів.

Майор Олександр Кукурба Фото: Армія Inform

Після 24 лютого 2022 року Кукурба виконав 100 бойових вильотів. За даними АрміяInform, він знищив 15 танків, близько 50 одиниць бронетехніки та інших засобів, а також понад 300 російських військових.

26 липня 2022 року Олександр Кукурба загинув у бою в Дніпропетровській області.

Ці історії — лише частина біографій українських військових льотчиків, які загинули під час захисту країни. День авіації України у 2026 році припадає на 29 серпня — останню суботу місяця.

Нагадаємо, Фокус писав, що 16 червня на Хмельниччині під час виконання бойового завдання розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Унаслідок катастрофи загинули обидва члени екіпажу — пілот Богдан Загорулько та 23-річний штурман Богдан Бабенко.

Тоді загинув Богдан Бабенко з Богодухівської громади Харківщини. 23-річний штурман був єдиним сином у своїх батьків.