Кремль готовит новый удар по Киеву: в списке метро, ТЦ, заправки и офисы, — Смолий

Российские СМИ пишут, что Кремль якобы принял "окончательное решение" об уничтожении офисов, автосалонов и заправок в Киеве.

Об этом сообщил общественный деятель, политический эксперт и блогер Андрей Смолий.

По его словам, цель такого плана — "полностью разрушить экономику и свести к нулю жизнь в столице".

Согласно сообщению, сначала российские войска якобы планируют уничтожать крупные склады, гипермаркеты и торговые центры. После этого, как утверждается, под удар должны попасть офисные центры.

Кроме того, в перечне указаны инфраструктура Киевского метрополитена, автосалоны, заправки и энергоузлы.

Напомним, ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что российские атаки наносят серьёзный ущерб логистике торговых сетей. В то же время он подчеркнул, что украинцы не останутся без продуктов питания.

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Ранее эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин заявил, что из-за ударов по логистическим складам в сетевых супермаркетах может сократиться привычный ассортимент. В то же время он подчеркнул, что дефицита и голода не будет, а продукты можно будет покупать на рынках и в небольших магазинах.

В ночь на 20 августа РФ нанесла очередной удар по Киеву, повредив склады и другие сооружения ряда компаний. О потерях продукции и повреждениях логистических объектов сообщили "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина, отметив, что будут стараться не допустить дефицита и перенастроят логистику. Также россияне атаковали нефтебазу сети АЗС KLO.