РФ попала по гипермаркету FOZZY в Вишневом: магазин не работает

В Вишневом в результате российского нападения 28 августа был поражён гипермаркет FOZZY. Люди не пострадали, магазин пока не работает.

Об этом сообщили на странице компании FOZZY Cash&Carry в Facebook.

На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий атаки.

"Самое главное — люди не пострадали", — сообщили в компании.

В настоящее время проводится оценка масштабов ущерба.

В FOZZY поблагодарили сотрудников ГСЧС и все службы, работающие на месте.

FOZZY Cash&Carry — сеть оптово-розничных гипермаркетов. По данным компании, сеть состоит из 8 гипермаркетов, а её ассортимент насчитывает до 51 тысячи товаров, в том числе продукты питания и непродовольственные товары. FOZZY входит в состав Fozzy Group.

В состав Fozzy Group также входят сети "Сильпо", Le Silpo, "Фора", Thrash!Траш! и "Белая ромашка".

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Напомним, ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что российские атаки наносят серьезный ущерб логистике торговых сетей. В то же время он подчеркнул, что украинцы не останутся без продуктов питания.

Ранее эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин заявил, что из-за ударов по логистическим складам в сетевых супермаркетах может сократиться привычный ассортимент. В то же время он подчеркнул, что дефицита и голода не будет, а продукты можно будет покупать на рынках и в небольших магазинах.

В ночь на 20 августа РФ нанесла очередной удар по Киеву, повредив склады и другие сооружения ряда компаний. О потерях продукции и повреждениях логистических объектов сообщили "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина, отметив, что постараются не допустить дефицита и перенастроят логистику. Также россияне атаковали нефтебазу сети АЗС KLO.