"Сейчас остановить ее нереалистично": Буданов сделал тревожное заявление о войне

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Россия пока не намерена прекращать войну, поэтому этой зимой не стоит ожидать её окончания.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы не сможем сейчас остановить войну. Не потому, что не хотим, а просто потому, что это нереально", — сказал глава ОП.

По его словам, в ближайшее время состоятся переговоры, но они будут касаться преимущественно технических вопросов и подготовки к возможным дальнейшим договоренностям.

Фрагмент с 33:43

На уточняющий вопрос о том, придется ли Украине воевать зимой, Буданов ответил: "К сожалению, боюсь, что да".

В то же время он отметил, что Россия пока не намерена прекращать боевые действия на линии соприкосновения. При этом могут продолжаться поиски решений по разблокированию черноморских путей и гуманитарным вопросам, в частности по обмену заложниками.

Відео дня

Напомним, ранее СМИ писали, что из-за давления Украины на Крым российский президент Владимир Путин может оказаться перед выбором — согласиться на переговоры или пойти по пути дальнейшей эскалации. Эксперт Марк Галеотти отмечал, что в Кремле из-за ситуации вокруг оккупированного полуострова усиливается пессимизм, а российские элиты разделились в вопросе дальнейшей стратегии.

Часть российских элит выступает за замораживание войны и начало мирных переговоров, тогда как сторонники более жесткой линии призывают к мобилизации и усилению ударов. В то же время Путин, по оценке Галеотти, пока остаётся осторожным и не определился с дальнейшими действиями.

Ранее "Фокус" писал, что Дональд Трамп может пересмотреть предыдущие договоренности с Россией. Во время саммита "Большой семерки" президент США выразил скептицизм в отношении действий Владимира Путина и говорил о необходимости усилить давление на Москву.

Впоследствии стало известно, что Россия может скорректировать отдельные планы, касающиеся войны. В то же время Владимир Путин заявил, что все стратегические цели РФ остаются в силе на фоне усиления украинских ударов.